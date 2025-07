Usan IA de Jennifer Aniston para estafar: hombre relata cómo le robaron en internet

En un mundo donde la inteligencia artificial avanza sin freno, también lo hacen las técnicas de los estafadores. Paul Davis, un británico de 43 años, se convirtió en una de las víctimas más recientes de un nuevo tipo de fraude digital: los engaños con celebridades creadas por IA.

En su caso, fue nada menos que la actriz Jennifer Aniston quien, a través de videos generados con inteligencia artificial, lo convenció de enviar dinero durante varios meses.

“Te amo, envíame ayuda”

Todo comenzó en Facebook, cuando Davis recibió videos en los que aparecían figuras públicas como Mark Zuckerberg, Elon Musk y, sobre todo, Jennifer Aniston.

Los clips eran convincentes: Aniston le hablaba directamente, con expresiones emocionales y frases como “Te amo. Envíame ayuda”, acompañadas incluso de una imagen falsa de una licencia de conducir a nombre de la actriz.

Davis, desempleado y lidiando con problemas de salud mental, no lo dudó. “Recibí videos falsos de Jennifer Aniston diciéndome que me amaba y pidiéndome £200 libras esterlinas (unos $273). Lo creí y pagué”, declaró al medio británico The Sun.

En total, transfirió alrededor de 300 dólares en tarjetas de regalo.

La estafa lo dejó devastado emocionalmente

Durante cinco meses, el acoso fue constante. Davis recibía mensajes a diario y los estafadores no se detenían. “Hacen que parezca tan real. Pensé que alguien iba a tener problemas por esto, pero parece que se están divirtiendo, y se salen con la suya”, lamentó.

El efecto no fue solo económico: “No puedo seguir recibiendo este tipo de golpes. Me piden datos bancarios, información de tarjetas de crédito, todo”, explicó.

El británico aseguró que la experiencia lo dejó devastado. Aunque la estafa ya terminó, las secuelas emocionales permanecen. “Fui estafado una vez, uno aprende la lección”, confesó, resignado. Además, indicó que conoce a otra persona que perdió más de 1,000 libras (cerca de $1,400) por una situación similar.

Otra mujer fue estafada con IA de Brad Pitt

El caso de Davis no es aislado. Recientemente se reveló otro fraude en el que una mujer francesa, Anne, fue engañada durante más de un año por un estafador que se hacía pasar por Brad Pitt, reseñó La Nación.

A través de fotos manipuladas y mensajes afectuosos, la convenció de financiar un tratamiento ficticio contra el cáncer, lo que le costó su matrimonio y una fortuna de casi 700 mil libras.

Detrás del engaño se encontraba un estafador con base en Nigeria, quien había utilizado herramientas de inteligencia artificial para engañar a más de 34 víctimas más.