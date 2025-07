Brillo sin violencia en los fuegos artificiales de Macy’s por el 4 de julio en Nueva York: videos

Sin lluvia, humedad ni violencia y en cambio mucho brillo transcurrió anoche el cierre de la celebración del Día de la Independencia en Nueva York, cuando Macy’s y muchos otros por cuenta propia lanzaron fuegos artificiales alrededor de la ciudad.

Técnicamente los dispositivos que producen chispas o llamas de colores son legales en el estado Nueva York, pero en NYC todos los fuegos artificiales para consumo privado, incluidas las bengalas, están prohibidos para evitar riesgos de incendios y disputas que a veces se tornan violentas y hasta mortales. Aún así, las explosiones pirotécnicas son constantes en fechas como el 4 de julio, incluso a la vista de los bomberos (FDNY) y policías (NYPD). Aunque también hay decomisos.

Este año la policía y agencias federales (FBI y DHS) estuvieron más concentradas en prevenir posibles ataques de “terroristas solitarios” en Nueva York, tomando en consideración recientes casos alrededor del país y la tensa situación en Medio Oriente, siendo ésta la ciudad con la población judía más grande fuera de Israel y además sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Las medidas preventivas de NYPD incluyen monitorear las redes sociales y otras comunicaciones para detectar posibles amenazas terroristas.

Balance positivo

No se reportaron graves incidentes policiales, al menos hasta el momento, luego de un tragedia el año pasado: aunque no fue catalogado como un acto terrorista, el 4 de julio de 2024 cuatro personas murieron cuando un conductor embistió a un grupo durante una celebración del Día de la Independencia en un parque del Bajo Manhattan, mientras el show de Macy’s estaba convocado al otro lado de la bahía, en el Hudson River. Daniel Hyden fue arrestado y acusado como sospechoso de homicidio, conducir en estado de ebriedad y no tener una licencia válida, entre otros cargos.

El clima también colaboró este año en el área triestatal, luego de una víspera trágica de tormentas en la vecina Nueva Jersey el jueves que dejaron al menos 3 muertos, incluido un joven salvadoreño.

Miles de ciudades y pueblos alrededor de EE.UU. cierran la celebración del Día de la Independencia con fuegos artificiales la noche del 4 de julio, pero ninguna como Nueva York, donde Macy’s organiza desde 1976 un espectáculo de acceso gratuito que ha crecido millonario en costos y fama internacional, con transmisión televisiva en vivo en un programa musical de dos horas de NBC.

Este año, en la 49na edición, se anunció que 80,000 fuegos artificiales explotarían durante 25 minutos en el East River y Brooklyn Bridge, con muchas novedades, a partir de las 9:25 p.m. Pero la gente se concentró mucho antes para asegurar las mejores vistas gratuitas del espectáculo en Manhattan y Brooklyn. Adicionalmente otros optaron por comprar entradas en cruceros y bares en terrazas de edificios con vistas privilegiadas a los fuegos artificiales.

En detalle se lanzaron 50,000 fuegos artificiales desde cuatro barcazas extendidas aproximadamente una milla (1,6 kms) a lo largo del East River, y otros 30,000 directamente desde el Puente de Brooklyn. Aunque Macy’s no revela públicamente el costo exacto de su espectáculo del 4 de julio, se estima que sólo los fuegos artificiales valen unos $6 millones de dólares.

Aquí un resumen en video del espectáculo que se escenificó anoche en el Bajo Manhattan: