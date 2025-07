Galilea Montijo comparte sus rituales para protegerse de las malas energías

La presentadora de televisión Galilea Montijo se sinceró nuevamente en “Netas Divinas” sobre sus creencias y aquello que hace para atraer cosas buenas y alejar lo malo que pueda existir en el camino. Por ello, no negó tener un camino espiritual que ha forjado con el transcurrir de los años.

La actriz de raíces mexicanas mencionó que tiene un “conjuro” que le gusta implementar y en una nueva emisión aprovechó para ofrecer detalles: “Hablando de que yo soy bruja voladora, si creo que la peor brujería y la peor energía, el karma, que si creo en el karma de que todo lo que tú digas en contra de alguien, eso se te regresa, bueno y malo”.

La también conductora de ‘La Casa de los Famosos México’ aprovechó para abordar el tema de la gran cantidad de comentarios negativos que, de forma constante, le dejan en sus redes sociales. Agregó que no entiende cómo pueden existir personas con tanto resentimiento en su corazón cuando ni siquiera conocen al artista del que están hablando, considerando que son como cualquier otro ser humano, con sentimientos, familia y sueños.

“Creo en esas personas que hoy en día hablan cosas de ti, como si vivieran contigo, como si te conocieran. Yo me pongo a pensar en esas personas y digo: ¿no tendrán miedo de toda la sarta de cosas que dicen? No nada más de mí, de la gente, gente que ni conocen. ¿Cómo dormirá esa gente en las noches? A mí sí me causa un poco de curiosidad”, dijo en el programa.

Montijo suele ser muy cuidadosa al momento de expresarse porque podría ser un poco hiriente como reacción a lo malo que le dicen. Por ello, siempre pone por delante a Dios antes de manifestarse sobre lo que le genera ira.

“Dicen cosas espantosas; yo, cuando digo cosas, me da miedo. Digo: Diosito, perdóname, porque sí creo que el poder de tus palabras va más allá de cualquier limpia, cualquier brujería, cualquier cosa que hagas. Sí creo en el poder de las palabras, para bien o para mal”, agregó.

