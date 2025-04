Álbum de Rubby Pérez se posiciona en lista de Billboard por primera vez en 30 años

El cantante dominicano Rubby Pérez entró póstumamente en los charts de Billboard por primera vez en 30 años. El famoso merenguero falleció el pasado 8 de abril en la tragedia de la discoteca Jet Set en Santo Domingo donde ofrecía un concierto.

De acuerdo con Billboard el álbum de 2021, Rubby Pérez ¡Grandes Éxitos!, se posicionó en el puesto número 7 de la lista Tropical Albums. Esta es la primera vez que el merenguero ingresa a los charts de álbumes de Billboard en 30 años. En 1987 su disco homónimo alcanzó el puesto 15 en Top Tropical Albums.

La prestigiosa revista reportó que tras el fallecimiento de Rubby Pérez se registró 1.6 millones de reproducciones on demand de las canciones del álbum ‘Rubby Pérez ¡Grandes Éxitos!’.

Con respecto a los sencillos, el merenguero dominicano ingresó en varias ocasiones a las listas de Billboard. “Tú vas a volar” lo ubicó en el puesto 9 de las listas, en 2001. Más recientemente, Pérez colaboró con Romeo Santos, Toño Rosario y Fernandito Villalona en “15.500 noches” junto a Ramón Orlando, que llegó al No. 15 en 2022.

Tras ingresar a la lista de álbumes de Billboard, Enrique Paulino, manager internacional de Pérez, dijo a Billboard: “Por 25 años, toda una vida juntos llena de bellos recuerdos. Lo más importante para mí fue su humildad y su desborde de cariño para con su público”.

Rubby Pérez falleció el 8 de abril tras el accidente en la discoteca Jet Set en República Dominicana donde murieron 231 personas que se encontraban dentro del lugar. La tragedia ocurrió cuando en medio del concierto de Rubby Pérez el techo del lugar colapsó sobre todos los presentes. Aunque los socorristas lograron rescatar a más de 150 personas, la cifra de fallecidos iba aumentando.

Finalmente, tras las labores de búsqueda que se extendieron por más de 48 horas, se confirmó que murieron un total de 231 personas, siendo esta la mayor tragedia en República Dominicana durante los últimos años.

La tragedia en el país caribeño conmovió a Latinoamérica y artistas, celebridades y figuras de televisión manifestaron su solidaridad a las familias de las víctimas. Las autoridades dominicanas investigan las causas de la tragedia mientras que la familia del cantante Rubby Pérez anunció que demandará a los dueños de la discoteca.

“¿Demandar? Claro que sí ¿Sabe por qué? Porque fue negligencia. Eso fue negligencia. Y no demandar por dinero, no. Yo tengo fuerza para trabajar, no necesito dinero de nadie. Ese no va a revivir a mi papá. Pero él tiene que ser responsable, no solo ante mí. Ante un pueblo. Ante tantas vidas. Ante tantos niños que se quedaron sin su mamá y su papá. Ante tantas madres que se quedaron sin sus hijos”, dijo Zulinka Pérez, hija del cantante, en una entrevista con Primer Impacto.

