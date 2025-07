Aleska Génesis dice que con Lupillo Rivera ganó un amigo para toda la vida

Aleska Génesis, modelo venezolana, habló con Jimena Gállego de varios aspectos de su vida, incluyendo su amistad con Lupillo Rivera, a quien conoció en el reality show La Casa de los Famosos.

Cuando la presentadora de televisión le preguntó por el Toro del Corrido, la también creadora de contenido le dijo: “Lupe me enseñó la lealtad, no importa lo que digan, hagan, el juego, la lealtad no tiene precio. Con él conseguí ese amigo leal desde la cuarta temporada. Nosotros durante los tres primeros meses ni siquiera nos hablábamos porque él jugaba en un equipo contrario (cuarto Tierra), pero al final siento que hicimos esa conexión, fuimos leales, no nos dejamos solos y esa lealtad la trajimos a La Casa de los Famosos All-Stars”.

Comentó que en la actualidad es un gran amigo y que si se casa será el padrino de su boda. “Siento que con Lupe he ganado un amigo para toda la vida”, aseguró.

Luego, cuando le preguntaron por Alfredo Adame, Aleska Génesis dijo: “El señor Adame, te voy a decir algo, a mí a veces me inspira ternura, como a veces lo detesto”.

La venezolana consideró que hay ocasiones en las que no soporta la personalidad que tiene y reconoció que no es alguien con quien tendría una amistad.

“En La Casa de los Famosos All-Stars nos perdonamos, porque sí hubo muchas cosas que dijo fuera de la casa que me dejaron impresionada, pero adentro nos pudimos perdonar y jugar”, comentó.

Otra de las personas que le mencionaron en la entrevista fue Niurka Marcos, alguien con quien al inicio de la temporada se llevaron bien, pero luego fueron contrincantes. “Cuando yo salí de la casa me odió porque fui de cierta manera la única que se posicionó en su contra y la saqué de su cuarto”, reveló.

Aleska, sin embargo, explicó que luego de que arreglaron sus problemas, conectaron y dejaron atrás todo lo que pasó dentro de la casa. “Hoy por hoy, de Niurka he aprendido cosas muy importantes como no ser desleal a ti mismo y saber defenderte”, aseveró.

