Los 10 estados de EE.UU. que eligen los jubilados para vivir en 2025

Florida reafirma su posición como el estado más atractivo para jubilados, superando ampliamente a otras entidades en la recepción neta de nuevos residentes mayores de 60 años, según un nuevo estudio publicado por SmartAsset basado en datos de la American Community Survey de la Oficina del Censo de Estados Unidos.

Durante 2023, un total neto de 44,504 personas de 60 años o más se mudaron a Florida, cifra que duplica a la del segundo estado con mayor afluencia de jubilados, Carolina del Norte, que registró una ganancia neta de 20,369 adultos mayores.

La tendencia, aunque descendente en comparación con años anteriores, mantiene a Florida como el destino predilecto para quienes buscan pasar su jubilación en un entorno más favorable desde el punto de vista fiscal, climático y recreativo.

La “migración gris”: el retiro se muda al sur

El informe de SmartAsset, publicado en junio, indica que los estados del sur y del oeste concentran la mayor parte del flujo migratorio de jubilados. Después de Florida y Carolina del Norte, los siguientes lugares con mayores ingresos netos de personas mayores fueron:

* Arizona: 20,203

* Carolina del Sur: 14,676

* Georgia: 13,789

* Texas: 10,050

* Nevada: 5,782

* Idaho: 5,182

* Oklahoma: 4,940

* Delaware: 4,519

Estos destinos se destacan por sus climas templados, políticas fiscales amigables y costos de vida relativamente bajos, factores que, según expertos de SmartAsset, son decisivos para los jubilados a la hora de cambiar de residencia.

Aunque Florida sigue liderando ampliamente, el informe señala que el número de jubilados que se trasladaron al estado disminuyó considerablemente en 2023 respecto a años previos. En 2022, el ingreso neto fue de 77,290 personas mayores, es decir, más de 32,000 que en 2023.

Aun así, Florida ha mantenido el primer lugar desde al menos 2021 en atracción neta de adultos mayores, consolidando su reputación como el paraíso de retiro por excelencia.

California: la gran pérdida

En el otro extremo del espectro migratorio, California encabezó la lista de estados con mayor pérdida neta de residentes mayores de 60 años, con una cifra alarmante de 56,858 personas que abandonaron el estado.

El estudio sugiere que este fenómeno responde a una combinación de factores, entre ellos el alto costo de vida, los elevados impuestos estatales y la dificultad de acceder a servicios médicos y viviendas asequibles para personas mayores.

Según SmartAsset, “el fenómeno migratorio de adultos mayores fuera de California se acentúa año con año”, lo que podría tener implicaciones significativas en la planificación estatal de salud y vivienda.

¿Por qué Florida?

Florida no solo ofrece sol y playas. Uno de los principales factores que la hacen tan atractiva para los jubilados es su régimen fiscal. El estado no cobra impuesto sobre la renta, lo que significa que las pensiones, los beneficios del Seguro Social y otros ingresos por jubilación no están gravados.

Además, no existen impuestos estatales sobre herencias ni sucesiones, lo cual es especialmente importante para personas mayores que buscan garantizar un legado financiero a sus familias.

En términos recreativos, el estado ofrece la segunda mayor línea costera del país, numerosos parques estatales y nacionales, una vibrante oferta cultural y una de las mayores concentraciones de campos de golf y clubes de retiro del país.

WalletHub, en un informe citado por CNBC News, colocó a Florida como “el mejor estado para jubilarse en 2025”, destacando también su amplia red de servicios gubernamentales enfocados en la tercera edad, su sistema de salud especializado y su infraestructura adaptada a las necesidades de los adultos mayores.

Impactos económicos y sociales

La migración de jubilados hacia ciertos estados tiene implicaciones directas en sus economías locales, especialmente en sectores como el de la salud, el inmobiliario y el recreativo.

“La llegada de adultos mayores genera una demanda significativa en servicios de salud, vivienda especializada, transporte y actividades culturales”, indica el reporte de SmartAsset. Esta concentración puede crear empleos, pero también plantea desafíos en la planificación urbana y en la sostenibilidad de los servicios públicos.

En estados como Florida, donde la población mayor de 60 años ya representa más de 6.5 millones de personas, se vuelve urgente anticipar políticas públicas que aborden sus necesidades en materia de movilidad, accesibilidad y atención médica.

Consejos para una jubilación informada

Tanto SmartAsset como WalletHub coinciden en que los adultos mayores deben evaluar cuidadosamente varios factores antes de decidir mudarse:

* Impuestos estatales y locales

* Costo de vida general

* Calidad y accesibilidad del sistema de salud

* Clima y entorno natural

* Opciones recreativas y culturales

* Proximidad con familiares o redes de apoyo

Además, expertos en finanzas personales recomiendan planificar la jubilación con antelación, consultando con asesores y revisando proyecciones de gastos, especialmente si se contempla un cambio de residencia.

Aunque Florida mantiene su posición destacada, otros estados como Arizona, Carolina del Sur y Georgia están creciendo como alternativas viables para los nuevos jubilados, gracias a su clima, entorno natural y costos más accesibles.

La competencia por atraer a esta población, que representa un segmento con poder adquisitivo y estabilidad económica, se ha intensificado, y muchos estados buscan adaptar sus políticas y su infraestructura para convertirse en los nuevos “paraísos del retiro”.

