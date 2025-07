¿Por qué Cristiano Ronaldo no fue al funeral de Diogo Jota? Su hermana estalla y explica las razones

Jugadores de la selección portuguesa y del Liverpool acudieron el pasado sábado al funeral de Diogo Jota y su hermano André Silva. Sin embargo, la ausencia de Cristiano Ronaldo no pasó desapercibida y se convirtió en tendencia. Ahora, días después, la hermana del astro luso explicó las razones de su no asistencia.

A través de un video en sus redes sociales, Katia Aveiro, hermana de Cristiano Ronaldo, defendió al jugador del Al Nassr y reveló la razón por la que no fue al funeral de Diogo Jota y su hermano, su compañero en la selección de Portugal que perdió la vida el pasado jueves.

La ausencia de Cristiano en Gondomar generó críticas que ahora Aveiro contrarresta asegurando que la presencia de CR7 habría sido contraproducente. La empresaria argumentó que su hermano altera el orden público con su sola presencia.

“Cristiano es una figura mediática. Vaya a donde vaya hay un revuelo. Mi hermano no puede ir a bodas, porque se perdería el foco. No puede ir al cumpleaños de un sobrino ni a un evento mío porque también se perdería el foco. No puede ir a un café ni a una terraza, por razones obvias”, explicó.

🚨 La hermana de Cristiano sale en defensa del futbolista



💥 El portugués ha recibido numerosas críticas por no asistir al funeral de Diogo Jota y su hermano André Silva



📹 Así justifica Katia Aveiro la decisión del delantero pic.twitter.com/RL05PrE62a — MARCA (@marca) July 6, 2025

Katia puso de ejemplo la muerte de su padre, a quien tuvieron que despedir entre cámaras y prensa debido a que Ronaldo era una estrella en surgimiento en el Manchester United.

“Cuando murió mi padre, además del dolor de la pérdida, tuvimos que lidiar con una avalancha de cámaras y curiosos en el cementerio y dondequiera que íbamos. Querían un circo, el respeto por los demás es invisible”, ejemplificó.

En su declaración de casi dos minutos, Aveiro estalló contra los críticos de su hermano y pidió a los fans que respetaran la decisión de CR7. “No vamos a ser hipócritas, no sean hipócritas”, dijo.

“Los mismos que están criticando son los que siempre criticaron por qué sigue en la selección y ahora ‘el capitán no fue al funeral’, pero ahí no se trata de futbol, se trata de una familia que perdió dos personas, dos hijos, un marido, un padre, un amigo, un nieto. Dejen de ser hipócritas”, sentenció.

La versión narrada por Katia coincide con la información que el mismo sábado publicó ‘The Mirror’ cuando detallaron que Ronaldo no asistió al funeral de Diogo porque consideró que su presencia podría causar una avalancha de los medios de comunicación.

La trágica muerte de Diogo Jota y su hermano

Diogo Jota perdió la vida junto a su hermano André Silva el pasado jueves. Ambos iban a bordo de un Lamborghini desde Portugal hasta España. El objetivo era tomar un barco hasta el sur de Inglaterra y desde ahí manejar hasta Liverpool para que Jota se reincorporara los entrenamientos de pretemporada con los ‘Reds’.

Sin embargo, al parecer un desperfecto mecánico ocasionó que una de las llantas de vehículos se dañara. Jota perdió el control del auto y terminó estrellándose. El deportivo quedó destrozado y en llamas. Los hermanos fueron enterrados en su natal Portugal, el pasado sábado.



Sigue leyendo:

· Mundial de Clubes: Kylian Mbappé dedicó golazo de chilena a Diogo Jota

· Raúl Jiménez homenajea a Diogo Jota con festejo en Copa Oro [Video]

· Nashville SC conmueve en la MLS por emotiva celebración en honor a Diogo Jota