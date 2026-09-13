Atletas femeninas critican el nuevo anuncio de Sydney Sweeney

La actriz Sydney Sweeney protagonizó el comercial de una casa de apuestas llamada Novig de cara a la nueva temporada de fútbol americano. En el anuncio la actriz aparece sin ropa, cubriendo apenas sus partes íntimas. El tono sexualizado de este anuncio causó rechazo entre el público y en varias atletas femeninas profesionales.

Algunas atletas femeninas consideraron que este anuncio es problemático por la manera en la que representa a las mujeres en el deporte.

La gimnasta Gracie Kramer compartió un video de sí misma compitiendo y escribió: “No sé qué estaba haciendo Sydney Sweeney, pero así es como luce una mujer en el deporte”, escribió Kramer.

Bree Masters, semifinalista olímpica de los 100 metros, también publicó un video de sí misma compitiendo. “Con todo respeto, Sydney Sweeney… Así es como lucen realmente las mujeres en el deporte”.

La campaña de Sydney Sweeney abrió un debate público sobre las sexualización de las mujeres en el deporte, lo que llevó a las atletas a defender su trabajo de una percepción equivocada.

Novig es una casa de apuestas creada exclusivamente para el deporte. Sweeney se une a Novig como socia estratégica y accionista. “El concepto es simple: dejar de lado el ruido y centrar la atención exclusivamente en los deportes”, declaró Sweeney en el comunicado.

Tras la polémica generada por el anuncio, Sweeney hizo una nueva publicación en Instagram en la que escribió “Hoy es día de partido”.

Además, Sweeney compartió imágenes sin ropa de los atletas profesionales Serena Williams, Ronda Rousey, Sue Bird, Megan Rapinoe, Caroline Wozniacki, Myles Garrett, Rob Gronkowski, Karl-Anthony Towns , además de Jason Kelce y la línea ofensiva de los Philadelphia Eagles durante sus respectivas portadas para la edición Body Issue de ESPN.

A pesar de las críticas, Sydney Sweeney ha defendido el hecho de lucir sin complejos su cuerpo. La actriz ha sido fuertemente criticada por las tramas sexualizadas en las que ha participado, incluyendo su papel de Cassie Howard en la exitosa serie de HBO “Euphoria”.

Esta no es la primera vez que Sweeney es criticada por un anuncio publicitario. En 2025 protagonizó la campaña de American Eagle de 2025, que jugaba con las palabras “jeans” y “genes”, provocó un amplio debate y críticas en internet.