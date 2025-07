Steve Doocy vendió su casa en Nueva Jersey en solo una semana

El pasado 1 de mayo, Steve Doocy se retiró de ‘Fox & Friends’ como presentador principal del programa. Ahora, se mudó de Nueva York a Florida y seguirá participando desde su nueva ciudad en algunos programas a la semana, pero no será la misma responsabilidad que tuvo durante 27 años frente al programa.

Durante toda su época como presentador del programa, vivió en una casa en Nueva Jersey y ahora, como ya no tiene Nueva York como su residencia principal, decidió deshacerse de la propiedad. En el programa del 1 de mayo, dijo: “Tras décadas despertándome a las 3:30 a.m. y conduciendo a Nueva York, hoy es mi último día presentando desde el sofá (…) No me estoy retirando, ni dejando el programa; sigo siendo un presentador, pero es hora de un cambio”.

La casa entró al mercado de bienes raíces el 19 de junio y una semana después medios especializados informaron que se había cerrado la venta del lugar. Originalmente, la propiedad estaba disponible por $1.75 millones de dólares, pero se desconoce la cifra exacta que terminó recibiendo el presentador.

Doocy compró esta propiedad en 1994 por $585,000 dólares, pero en los últimos años se encargó de hacerle mantenimiento y algunas reformas, para el que espacio tomara más valor y fuera más cómodo para él y su familia.

En el listado, disponible en la página web de Terrie O’Connor Realtors, se describe la propiedad como “una clásica belleza”. La casa principal está distribuida en cuatro dormitorios, tres baños, vestíbulo, sala de estar, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

Sobre el interior de la casa se explica que “la planta principal se distribuye de forma fluida, con una elegante sala de estar con una pared de estanterías, un espacioso comedor ideal para el entretenimiento y una gran sala de dos pisos con una acogedora chimenea”.

Adicional a la casa principal hay un garaje con capacidad para dos vehículos.

Aunque aún no se ha identificado quién es el nuevo propietario de la propiedad, sí se sabe que podrá disfrutar de extensas áreas verdes con espacio suficiente para disfrutar al aire libre con familiares o amigos.

Sigue leyendo:

• Yoenis Céspedes pide $30 millones de dólares por su casa en Florida

• Ana de Armas recibió $3.5 millones de dólares por su apartamento en Nueva York

• Jennifer López y Ben Affleck sacaron del mercado la mansión que compartieron