¿Ya estás en modo vacaciones? Ten en cuenta estos consejos para viajar sin gastar de más

El verano ya está aquí, y para muchos, es la temporada de vacaciones.

También es una de las épocas más caras para viajar. Con el buen clima, las vacaciones escolares y los horarios de trabajo más relajados, muchos se animan a salir de viaje o reservar un vuelo durante los meses de verano. Esto hace que los precios de los vuelos, hoteles y destinos alcancen su punto máximo, lo que podría afectar tus planes de vacaciones soñadas.

Si buscas escaparte y aprovechar al máximo tu tiempo fuera de la oficina, estos consejos y trucos pueden ayudarte a que ver el mundo, o incluso solo los EE. UU., sea un poco más asequible.

Empieza a ahorrar y aprovecha las ventajas de viajar

Puedes empezar a planificar tus vacaciones en cualquier momento, simplemente comenzando a ahorrar para tus gastos de viaje. Revisa en qué estás gastando actualmente y ve si hay cosas que puedes recortar, como suscripciones, entretenimiento y salidas a comer.

No te olvides de los puntos de tus tarjetas de crédito: pueden hacer que viajar sea más gratificante y ayudarte a reducir los costos. Explora las recompensas de viaje que ofrece tu tarjeta de crédito. Las tarjetas de viaje pueden ayudarte a acumular millas o puntos de recompensa para canjearlos por vuelos, estadías en hoteles o alquiler de autos al recompensarte por tus compras diarias.

El momento es clave

Si tus planes son más flexibles, también puede considerar viajar fuera de temporada para obtener precios más bajos. Piensa en viajar en uno o dos meses antes o después de la temporada alta, cuando hay menos turistas. Sin embargo, siempre que viajes, intenta reservar tus boletos de avión con aproximadamente dos meses de anticipación y comienza a buscar vuelos lo antes posible para obtener los precios más bajos.

Regístrate para recibir alertas de bajada de precios de aerolíneas y sigue a las aerolíneas a través de boletines informativos por correo electrónico y redes sociales para estar al tanto de cualquier oferta. Consulta también las ofertas de paquetes, ya que las aerolíneas y los hoteles a menudo ofrecen descuentos en paquetes para asegurarse de que no queden asientos o habitaciones vacíos.

Mientras planificas tu itinerario, busque descuentos en destinos populares. Muchos museos ofrecen entradas gratuitas en ciertos días o en ciertos horarios. Las ofertas de boletos y reservas a menudo están disponibles para miembros de ciertas profesiones, como educación, atención médica y militares. Otras ciudades ofrecen pases para museos que te permiten visitar varios museos por una tarifa fija.

Saber qué evitar

Una vez que esté en su destino, considera evitar costosas visitas guiadas o el transporte privado como taxis o servicios de viaje compartidos. En su lugar, crea tu propio recorrido por la ciudad, busca en línea tours a pie gratuitos o utiliza el transporte público.

Si visitas un monumento popular o una calle famosa, pase de largo las tiendas y restaurantes de la “trampa para turistas” y haz tus compras y comidas a unas pocas cuadras, donde es probable que los precios sean más bajos.

Amplíe tus horizontes

A veces, puedes divertirse más en un destino menos conocido. Pruebe visitar pueblos más pequeños en lugar de grandes ciudades, ya que pueden ofrecer mejores precios en hotels y experiencias gastronómicas. Además, si estás a poca distancia en coche de una gran ciudad, aún puedes ir a disfrutar de ella durante un día.

Si te hospedas en una zona más grande, busca un hotel fuera de la parte más costosa de la ciudad, pero lo suficientemente cerca como para no gastar mucho en visitar las atracciones.

Planifica unas vacaciones locales

Si un gran viaje aún no está dentro de tu presupuesto, no pasa nada. Todavía hay muchas maneras de escaparte, incluso si te quedas cerca de tu localidad.

Haz un viaje de un día a una ciudad cercana o planifica un viaje más largo por carretera a través de tu estado. Seguirás viendo nuevos lugares y probando nuevos hoteles. Si planeas visitar a un amigo o familiar, explora un nuevo lugar mientras estás en esa ciudad. Explorar destinos menos conocidos puede ofrecer un encanto único sin las multitudes y los costos habituales.

EE. UU. también cuenta con amplios sistemas de parques estatales y nacionales con un precio razonable de entrada por automóvil. Para ahorrar aún más dinero, ¡lleva un picnic!

El toque final

Viajar enriquece nuestras vidas y, con algo de planificación creativa, puedes disfrutar de aventuras memorables sin gastar de más. Usar consejos de viaje económicos puede ayudarte a añadir aventura a tu vida este verano sin gastar de más. Diviértete buscando formas estratégicas de reducir costos mientras sigues teniendo un viaje agradable y gratificante.

