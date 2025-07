Charlie Zaa defiende su inocencia tras congelamiento de bienes en Colombia

Charlie Zaa, en los últimos días, ha acaparado los principales titulares del mundo del entretenimiento, luego de fuertes señalamientos en su contra, ya que la Fiscalía General de la Nación de Colombia habría congelado los bienes del cantante por supuestamente tener relación con un grupo armado conocido como el Bloque Tolima de las Autodefensas. Por ello, envió un comunicado para aclarar lo que está sucediendo con él.

“Quiero dirigirme directamente a todos ustedes frente a las noticias que han circulado en los últimos días. Quiero decirles que estoy, como siempre, en total disposición de colaborar con las autoridades y entregar todas las pruebas necesarias para demostrar mi inocencia. Llevo más de 30 años dedicado a la música, construyendo mi carrera con mucho esfuerzo y, sobre todo, dedicación, gracias al cariño y apoyo de todos ustedes”, agregó.

Carlos Alberto Sánchez Ramírez, nombre real del cantante de 50 años, manifestó que se siente muy agradecido con todos los que están a su lado por creer en él. Además, hizo una solicitud a los medios de comunicación: que tengan cuidado con la información que difunden y que no esté verificada, por lo que pidió que se entienda que muchas personas podrían salir perjudicadas al respecto si no se es precavido.

“Agradezco de corazón a quienes me han mostrado su apoyo y confianza en este momento. Estoy convencido de que muy pronto todo esto se esclarecerá y confío en el proceso judicial colombiano. Hago una invitación especial a los medios que, durante años, también me han apoyado, para que informen correctamente acerca del proceso, ya que esta es una investigación sobre bienes que hacen parte de nuestro patrimonio familiar y no contra mi persona directamente”, mencionó.

El intérprete de “La pollera colorá” aclaró que la situación que está atravesando no será un impedimento para que siga dando a conocer su más reciente proyecto musical y agregó que no suspenderá sus shows a pesar de lo que está ocurriendo. Por ello, recalcó que seguirá siendo inocente a menos que las pruebas indiquen lo contrario.

“Mientras tanto, seguiremos haciendo promoción de nuestro más reciente álbum ‘La Historia Continua’ y nos veremos en los siguientes conciertos. Hago un llamado a mi derecho constitucional de presunción de inocencia, la cual permanecerá incólume hasta que se demuestre lo contrario. Un abrazo grande y gracias por estar ahí”, agregó en el comunicado.

Sigue leyendo:

· Hija de Charlie Zaa cuenta en detalle como sobrevivió a masacre de Florida

· Hija de Charlie Zaa estuvo a punto de perder la vida en tiroteo de Florida

· Charlie Zaa regresa renovado