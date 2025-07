Carolina Sandoval rompe en llanto en ¡Siéntese Quien Pueda!

Carolina Sandoval se vio muy conmovida al entrevistar este jueves a su compatriota, la actriz venezolana María Gabriela de Faría, quien se ha anotado un gran éxito en su carrera artística debido a que está en la nueva película de Superman, dirigida por James Gunn.

La artista visitó el show ¡Siéntese Quien Pueda!, como parte de la gira para promocionar la cinta del famoso superhéroe.

En el set fue recibida con mucha emoción por parte de los panelistas y conductores. Sin embargo, la Venenosa aprovechó esta oportunidad para enviar un poderoso mensaje.

“Es imposible que yo no me emocione contigo, lo hice ayer. Gracias, no es una pregunta, es que los latinos han estado muy pisados en estos días y los venezolanos también. Solamente te quiero abrazar porque estas son las noticias que los latinos se merecen en el mundo”, dijo.

Luego de esto, Carolina Sandoval le pidió un mensaje a María Gabriela de Faría para los latinos y la intérprete de La ingeniera en la película del famoso superhéroe le contestó: “Yo creo que a este país lo hacen los migrantes, eso es algo que no nos lo pueden quitar nunca y esta película habla de eso, del inmigrante original. Creo que es una historia muy bella. Yo me siento como Superman, tratando de entrar a un mundo que no nos entiende, pero tratando de hacer lo mejor”.

En este sentido, agregó: “Yo creo que es la película que el mundo necesita en este momento”.

El papel de María Gabriela de Faría en esta cinta es un gran triunfo en su carrera debido a que llegó a Hollywood y en una de las producciones más esperadas del año en la industria del entretenimiento.

Sigue leyendo:

· ‘Debí tirar más fotos’: Carolina Sandoval reacciona al cierre momentáneo de TikTok en EE.UU.

· Carolina Sandoval muestra parte de su nuevo hogar

· Carolina Sandoval revela cómo hacer un detox con papaya