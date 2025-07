Disfrute del verano en el Jardín Botánico de Brooklyn 

Este verano, el Jardín Botánico de Brooklyn (Brooklyn Botanic Garden, BBG) está invitando al público a disfrutar de una temporada repleta de color, música, arte, y actividades para el bienestar hasta el mes de octubre. Desde árboles bonsáis de 500 años hasta conciertos al atardecer, el BBG se convierte en un oasis cultural en el corazón de la ciudad.

Entre los tesoros botánicos que florecen esta temporada se destacan las magnolias del sur, hortensias de tallo negro, girasoles silvestres, lirios tigre y nenúfares aromáticos, que ofrecen un espectáculo visual sin igual en sus distintos jardines.

Asimismo, el calendario de eventos para todas las edades es muy variado, destacando las siguientes actividades:

Natural Connections Soundbath

Lunes 21 de julio | Apertura 7:30 p.m.; Presentación 8:30–10 p.m. | Cherry Esplanade

Una experiencia sonora inmersiva creada por la compositora Kamala Sankaram junto a Drew Fleming y Jeff Hudgins. A través de grabaciones de campo, acordeón, sitar, saxofón, guitarra y armonías vocales, el trío crea un paisaje sonoro colaborativo que conecta a la comunidad con la naturaleza.

Jazz en Julio

Todos los jueves hasta el 31 de julio | 6–8 p.m.

Las noches de verano se llenan de ritmo con presentaciones de jazz al aire libre en colaboración con organizaciones artísticas locales. A las 7 p.m. comienzan los conciertos con artistas como Eyal Vilner Quartet (10 de julio), Mizik Ayiti! con Raisin Okan (17 de julio), Nascence (24 de julio) y BrownstoneJAZZ Ensemble (31 de julio). Cada velada incluye actividades adicionales como recorridos por el jardín.

Incluido con la entrada al jardín.

Artista Residente 2025: Julia Rocha-Nava

Hasta septiembre

La música y las raíces culturales latinoamericanas florecen en la residencia artística de Julia Rocha-Nava. Inspirada en géneros como cumbia, bolero y son jarocho, la artista compone un espectáculo bilingüe que explora la relación entre los seres humanos y las plantas, y nuestra responsabilidad como guardianes de la tierra.

Jueves 17 de julio | 6–7 p.m.

Taller interactivo para todas las edades, impartido en inglés y español. Se utilizarán los sentidos, el canto, el ritmo y el juego para aprender sobre plantas medicinales. El taller se celebra antes del concierto de Raisin Okan.

Incluido con la entrada al jardín.

Turbulence 2025

Del 2 de julio al 26 de octubre | Instalación continua

La arquitecta Suchi Reddy presenta una instalación de paneles reflectantes en movimiento acompañados de un paisaje sonoro. Inspirada en investigaciones sobre el estrés vegetal, esta obra busca hacer visible lo invisible y fomentar la empatía a través del arte.

Incluido con la entrada al jardín.

Little Caribbean Last Lap

Martes 26 de agosto | 6–9 p.m.

Una celebración de la comunidad antillana de Brooklyn con DJ en vivo, cócteles temáticos y menú especial. Trae tu bandera y prepárate para sumarte al espíritu del Desfile del Día del Oeste Indio Americano. En colaboración con I AM caribBEING.

Incluido con la entrada al jardín.

Bonsái 100: Un siglo de bonsáis en el BBG

Hasta el 19 de octubre | Museo de Bonsáis C.V. Starr, Galería del Conservatorio y Plaza Magnolia

Una celebración de los 100 años de una de las colecciones de bonsáis más importantes fuera de Japón. Incluye una exhibición ampliada, nuevos materiales interpretativos, visitas guiadas, talleres y más.

Incluido con la entrada al jardín.

Bonsái 100: Un siglo de bonsáis en el BBG. Foto: Brooklyn Botanic Garden-Jeremy Weine.

Para más información sobre la programación, horarios y boletos, visite bbg.org.