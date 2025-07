El regreso de Héctor Sandarti a Telemundo será con Top Chef VIP

Héctor Sandarti, presentador de televisión, regresa a la cadena Telemundo, pero ahora para participar en el reality show Top Chef VIP 4, que estrenarán el 29 de julio.

La noticia ha emocionado a muchos de sus seguidores, debido a su trabajo en exitosos programas, incluyendo La Casa de los Famosos, en donde estuvo tres temporadas y conectó de forma significativa con la audiencia.

Ahora que el guatemalteco regresa a la pantalla con Telemundo, muchos se han mostrado emocionados y por eso le han dejado varios mensajes como: “Qué emoción ver que Sandarti participará”, “Feliz de ver a Sandarti”, “Felicitaciones, ahí te estaremos viendo”.

Por su parte, el famoso escribió un corto mensaje en el que dejó ver lo feliz que está por este proyecto. “¡Qué emoción! Ese caldero está que arde. Esta promete ser una gran temporada de Top Chef VIP, ¿qué les parece el elenco? ¿A quién le vas?”.

Hace unos días, escribió que la cocina no es lo suyo, pero que se está preparando arduamente para tener una buena participación. “Y sí, efectivamente vuelvo a Telemundo y seré parte de Top Chef VIP. Y como no cocino nada, me estoy preparando en Studio Gourmet. Espero su apoyo querida familia”, dijo.

Su colega y gran amiga, Jimena Gállego fue una de las que lo respaldó: “Sandarti, voy a ti, todo el apoyo de mis galletitas”.

También Alicia Machado, actriz venezolana, afirmó: “Qué alegría. Voy a ti”.

Top Chef VIP es un popular reality show de competencia culinaria producido por Telemundo, que reúne a un grupo de celebridades (actores, cantantes, presentadores, influencers, etc.) para que demuestren sus habilidades en la cocina

El programa es grabado en Bogotá, Colombia, bajo la conducción de Carmen Villalobos.

Sigue leyendo:

· Top Chef VIP 4: Telemundo presenta al primer grupo de famosos que conformarán esta nueva temporada

· ¿Héctor Sandarti regresa a Telemundo con Top Chef VIP 4?

· El Divo lamenta su temprana eliminación de “Los 50” y espera entrar a Top Chef VIP o a LCDLF