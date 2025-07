Galaxy Fold 7, el nuevo modelo plegable de Samsung con diseño ultrafino y pantalla plegable

El Galaxy Fold 7 ya llegó y tiene diferentes elementos que lo hacen atractivo, entre ellos su diseño plegable, siendo mucho más delgado, ligero y elegante para aquellos que buscan un dispositivo con un toque ejecutivo.

El nuevo Galaxy Z Fold 7 es el dispositivo más avanzado, ligero y fino de la gama Galaxy Z Fold hasta la fecha y, tal vez más importante, el primero que compite directamente por su tamaño y peso con los móviles.

Su peso es de solo 215 gramos, el Galaxy Z Fold 7 es, de hecho, incluso más ligero que el Galaxy S25 Ultra y cerrado, su grosor es de solamente 8,9 mm, reduciéndose a tan solo 4,2 mm cuando está desplegado, algo innovador en esta gama de dispositivos.

Más allá de sus características de ligereza y delgadez, este nuevo dispositivo es más resistente y duradero con un diseño mutiriel que le permite ser ligero y contar con plegado más suave, gracias a su bisagra Armor FlexHinge.

Su marco está fabricado con el aluminio Armor más resistente de Samsung hasta el momento. Sin embargo, no es resistente al polvo, lo que podría no ser una ventaja para usuarios que no tengan cuidado con este nuevo modelo.

Pantalla y otras características

Durante un tiempo la serie Fold ha recibido críticas por su pantalla de cubierta estrecha e incómoda, pero Samsung escuchó a los usuarios y ahora con el Galaxy Fold 7 esta ya no sería una problemática para los compradores.

La pantalla exterior ahora tiene una relación de aspecto de 21:9 mucho más práctica, y con sus 6,5 pulgadas, se siente como un teléfono normal cuando está cerrada. Añade practicidad a la hora de escribir y otras actividades comunes que se dificultaban con dispositivos anteriores.

Para los amantes de la fotografía, querrán adquirir este aparato cuanto antes, su cámara tiene una potencia de 200MP, misma potencia que ofrece el Galaxy S25 Ultra, con zoom recorte 2X sin pérdida, lo que significa un gran avance en comparación con el Fold 6.

Adicionalmente, incorpora un teleobjetivo 3x de 10 MP, un ultra gran angular de 12 MP y dos cámaras selfie de 10 MP: una en la pantalla principal y otra en la pantalla interna, ofreciendo un campo de visión más amplio de 85% a 80%.

La IA es un elemento que también incorpora el Fold 7, con un motor ProVisual que ayuda a reducir el ruido y el desenfoque de movimiento al capturar objetos en movimiento, ideal para niños, mascotas o fotos de la ciudad en movimiento.

El Audio Eraser ayuda a eliminar de manera inteligente el ruido de fondo, no importa si se trata de viento, ruido en multitud o sencillamente las conversaciones. También tiene Gemini Live integrado que se puede activar con el botón de encendido para disfrutar de todos los beneficios que ofrece esta IA.

Existe el modelo básico de 256 GB de almacenamiento y 12 GB de RAM, con un precio de $2,000, mientras que la versión de 512 GB cuesta $2,120, y la versión de gama alta de 1 TB sube a $2,420, pero finalmente incluye 16 GB de RAM.