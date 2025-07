Héctor Altamirano lanza dura crítica con la falta de oportunidades a DT Mexicanos en la a Liga MX

La presencia de estrategas mexicanos al frente de equipos de la máxima categoría del fútbol nacional continúa siendo una asignatura pendiente, un desafío persistente que preocupa a figuras como el exfutbolista Héctor ‘Pity’ Altamirano. Para el próximo torneo Apertura 2025 el panorama no es alentador debido a que apenas cuatro directores técnicos de origen azteca ocuparán un banquillo en la Primera División.

Esta tendencia a la baja ha sido una constante en los campeonatos recientes. Si bien el promedio se ha mantenido generalmente en esa cifra, el Clausura 2025 marcó un hito lamentable al registrar la cantidad más baja en la historia, con solo tres entrenadores mexicanos en acción.

En una charla reciente con mediotiempo, Altamirano, quien actualmente forma parte del reducido grupo de técnicos nacionales, compartió su perspectiva sobre esta problemática. Su diagnóstico es claro: considera que la paciencia hacia los profesionales locales es notablemente menor.

“Yo sigo creyendo que esto es de capacidad, no es de nacionalidades. Obviamente se nos tiene menos paciencia a nosotros, pero así está esto. Hay que competir, hay que prepararse y dar resultados, que al final de cuentas es lo más importante en el fútbol: los resultados”, afirmó Altamirano con convicción.

Desde la óptica del ‘Pity’, la confianza en el talento técnico mexicano parece escasear. Argumenta que en la Liga MX, los altos mandos se inclinan más por la obtención de triunfos inmediatos que por el desarrollo y consolidación de proyectos deportivos a mediano o largo plazo. Subraya que los entrenadores no poseen una “varita mágica” para transformar la realidad de un equipo de la noche a la mañana y lamenta que, en este contexto, las oportunidades para los estrategas nacionales sean contadas.

“Me parece que se prioriza más el resultado inmediato que el proceso. Me parece que nos está costando entender que no somos magos, somos entrenadores y hay muchas cuestiones que hay que solucionar de una u otra manera, no simplemente de un día para otro. Pero sigo insistiendo, esto es de seguir tocando puertas, aprovechar las oportunidades que se nos presentan, sea una, dos o tres”, reflexionó el exfutbolista.

Altamirano expresó su deseo de que la interrogante sobre la falta de paciencia hacia los directores técnicos nacionales sea dirigida directamente a quienes toman las decisiones en los clubes y ligas. Evita la postura de víctima, pero insiste en la necesidad de transparencia.

“Al final, hay gente que toma decisiones y esas preguntas yo siempre trato de que se las hagan a ellos. Porque yo podría decir muchas cosas. Ponerme en un papel de víctima, decir sí, nos tienen poca confianza. El futbol es así, es de resultados, paciencia, poca paciencia, poca confianza. A nosotros nos toca mostrar desde el día uno de lo que somos capaces”, enfatizó.

Finalmente, Altamirano recalcó la importancia de que el desempeño en el terreno de juego sea la carta de presentación de cualquier estratega. Asevera que el trabajo debe hablar por sí mismo y consolidarse a través de resultados tangibles.

“Obviamente entendiendo los contextos que se nos puedan presentar en el vestidor, con los jugadores, con la metodología, con la manera de entrenar, de convencer al jugador. Uno tiene que ir dejando pautas para que el dirigente confíe más en nosotros”, concluyó, delineando el camino que, a su juicio, deben seguir los técnicos para ganarse la confianza en un entorno tan exigente.

Sigue leyendo:

–Antonio Mohamed apuesta por estar en la élite de la Liga MX con el Toluca

–Ivar Sisniega se rinde con elogios ante Javier Aguirre: “Es lo que necesita el Tri”

–Tyson Fury envía consejo a Daniel Dubois: “Tiene que noquear a Usyk”