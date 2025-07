Zohran Mamdani recibe el respaldo del congresista dominicano Adriano Espaillat

A cuatro meses de las elecciones municipales generales de la ciudad de Nueva York y a pocas semanas de unas primarias marcadas por las sorpresas, el candidato demócrata a la alcaldía, Zohran Mamdani, sigue recibiendo respaldos importantes de líderes políticos y agrupaciones sindicales.

Luego de recibir el apoyo de la Federación Unida de Maestros (UFT) y el Consejo Central del Trabajo de la Ciudad de Nueva York (AFL-CIO), de la Asociación de Enfermeras de Nueva York (NYSNA) y la unión sindical SEIU 32BJ, el joven asambleísta tuvo este jueves el espaldarazo del congresista dominicano, Adriano Espaillat, uno de los políticos hispanos más influyentes de la Gran Manzana.

“Zohran Mamdani entiende que nuestra ciudad no funciona si los neoyorquinos de la clase trabajadora, no pueden permitirse vivir aquí. Él tiene una sólida visión de cómo lograr que Nueva York esté al servicio de quienes luchan por alcanzar el sueño americano. Me enorgullece respaldarlo porque los neoyorquinos, merecen un alcalde que se despierte cada día y luche por ellos“, expresó Espaillat, quien había cerrado filas, a la opción de Andrew Cuomo, en las internas de su partido.

Se trata del último miembro de la delegación del Congreso de Nueva York en respaldar Mamdani, uniéndose a los representantes Alexandria Ocasio Cortez, Nydia Velázquez y Jerrold Nadler. Otros, como el representante Hakeem Jeffries, líder de la minoría de la Cámara de Representantes, y el senador Chuck Schumer, líder de la minoría del Senado, no han respaldado a ningún candidato en la contienda.

Ventaja en el Alto Manhattan

El candidato oficial del partido demócrata, Zohran Mamdani, ganó el 13º Distrito Congresional, uno de los más diversos del país, por casi 13 puntos, con más de 45 puntos en ciertos distritos del Alto Manhattan. Precisamente en este circuito electoral, en donde Espaillat representa a los neoyorquinos ante el Congreso.

El aspirante a la alcaldía también ganó en las internas en distritos de la ‘Pequeña República Dominicana’ por 6 puntos, con aproximadamente un 48% de apoyo.

Mamdani recibió la mayor cantidad de votos en unas primarias para la alcaldía en la historia de la ciudad de Nueva York, con el apoyo de más de 565,000 votantes.

“Ambos reconocemos que la única manera de proteger nuestra ciudad es manteniéndonos firmes en nuestros valores y defendiendo a las comunidades de clase trabajadora e inmigrantes que nos definen. A medida que expandimos esta coalición por una ciudad asequible para más neoyorquinos, es un gran honor contar con el apoyo del congresista”, reaccionó Mamdani, el gran favorito en las encuestas, en este momento, para desbancar del cargo al alcalde Eric Adams.

Una ecuación no clara

En las últimas contiendas electorales municipales de la Gran Manzana, una vez que se conocía el nombre del ganador de las primarias demócratas, automáticamente se asumía que sería electo como alcalde.

Sin embargo, en la ecuación electoral de este año, hay variables diferentes, que todavía no permiten predecir esa cuenta elemental, en donde siempre “uno más uno, es dos”.

Todavía no se ha formalizado si el exgobernador Cuomo, quien cuenta con una tarjeta independiente, finalmente se lanzará al ruedo.

Asimismo, tampoco está claro qué peso podría tener, ya en el fragor de la campaña, la presencia del actual alcalde, Eric Adams, quien corre como independiente y ya ha empezado a “mostrar el colmillo” de cómo actuaría como candidato moderado, en medio de una disputa que estará marcada por una profunda polarización, entre quienes les preocupa las supuestas ideas comunistas de Mamdani y la presunta cercanía de Adams con el presidente Trump.

“La verdad, es que en este momento, en las bases del partido demócrata en Nueva York, no hay un respaldo automático a Mamdani. Hay muchas corrientes internas, que piensan que las ideas progresistas extremistas, le han hecho daño al partido y fueron en gran parte las causantes del regreso de Donald Trump al poder. Hay miles de electores demócratas que tienen muchas dudas”, reveló a El Diario una fuente de la dirección estatal del Partido Demócrata.