Cepillo de aire caliente baja de $70 a $28 por Prime Day: quedan pocas horas

Durante el Prime Day de Amazon, uno de los productos más buscados en la categoría de belleza ha recibido una rebaja difícil de ignorar: el cepillo de aire caliente REVLON One-Step Plus 2.0, que ha bajado de $70 a solo $28 en su versión de color negro con rojo.

El descuento es válido por tiempo limitado y quedarían pocas horas para aprovecharlo, ya que el Prime Day acaba el 11 de julio. Sin embargo, también es probable que algunas ofertas se extiendan.

Este cepillo está diseñado para quienes buscan ahorrar tiempo en su rutina diaria sin sacrificar resultados. Combina secado y peinado en un solo paso, con una potencia de 1,100 vatios y tecnología de cerámica con titanio que ayuda a distribuir el calor de manera uniforme, protegiendo el cabello del daño térmico.

A diferencia de los secadores tradicionales, este modelo permite obtener un acabado suave, con volumen y brillo, similar al que se logra en una visita a la estética, pero desde casa. Haz clic aquí para comprarlo.

Así es el cepillo de aire caliente que oferta Amazon en $28

El cepillo cuenta con cuatro configuraciones de calor: frío, bajo, medio y alto. Esto permite ajustarlo según el tipo de cabello y el efecto deseado. Además, su tecnología reduce la exposición al calor hasta en un 50%, lo que minimiza el daño y conserva la salud del cabello a largo plazo.

Con un diámetro de 2.4 pulgadas, este modelo es ideal tanto para melenas medianas como para cortes tipo bob o lob. Su diseño permite alisar, dar volumen en la raíz o incluso crear ondas suaves con un solo movimiento.

Crédito: Captura de pantalla, página web de Amazon

La versión rebajada en Prime Day es la de color negro con detalles rojos, una de las más vendidas en Amazon y con una calificación promedio de 4.5 estrellas, basada en más de 515,000 reseñas de usuarios.

El Revlon One-Step Plus 2.0 ha sido votado como el “mejor cepillo de secado” por miles de compradores. No solo es fácil de usar, sino que también reduce el tiempo de preparación a la mitad, según muchas reseñas. Su cable giratorio y diseño ergonómico lo hacen cómodo de manejar, incluso para quienes no tienen experiencia con herramientas de peinado.