Dean Cain, exprotagonista de ‘Superman’, critica la nueva versión de James Gunn

Esta semana se estrenó la nueva versión del clásico de DC ‘Superman’, cinta dirigida por James Gunn. Sin embargo, uno de los actores que protagonizó al famoso superhéroe a finales del siglo XX criticó la nueva versión de la historia y cuestionó que siga una corriente “demasiado progresista”.

En una reciente entrevista para TMZ, el actor Dean Cain criticó la tendencia de Hollywood a “volver demasiado pro-inmigración” al personaje. Recordemos que James Gunn calificó a Superman como “un inmigrante que vino de otro lugar y pobló el país” y subrayó los valores de “bondad humana básica” asociados al personaje.

Dean Cain, quien interpretó a Superman en la serie Lois & Clark: The New Adventures of Superman entre 1993 y 1997, calificó de “woke” el personaje de Superman en la nueva película de James Gunn.

“¿Cuán ‘woke’ va a volver Hollywood a este personaje? ¿Cuánto va a cambiar Disney a su Blanca Nieves? ¿Por qué tienen que cambiar a estos personajes para que existan para los tiempos?”.

A juicio del actor, James Gunn fue “demasiado lejos” con la versión del personaje. Además destacó el lema original del personaje, “Verdad, justicia y el estilo americano”.

“El ‘estilo americano’ es amigable para los inmigrantes, tremendamente amigable para los inmigrantes. Pero hay reglas. No puedes entrar diciendo: ‘Quiero deshacerme de todas las reglas de Estados Unidos porque quiero que sea más como Somalia’. Eso no funciona, porque tuviste que salir de Somalia para venir aquí”.

El actor resaltó que el clima político que se vive en Estados Unidos pudo haber influido en esta versión de la película. Sin embargo, considera que el arte no siempre debe tener un mensaje, a veces puede ser simplemente divertido.

“Todo el mundo tiene una opinión y la temperatura del país está por las nubes en los últimos años… pero no todo arte necesita tener un mensaje. Algunas cosas pueden ser simplemente divertidas… y aún tengo la esperanza de que Superman sea muy divertido”

Cain aseguró que está polémica puede impactar en la recaudación en taquilla tras u estreno, aunque espera que la nueva versión de Superman tenga éxito.

James Gunn afirmó en una entrevista anterior al estreno que la nueva película de Superman tiene un tinte político, pero también moral. “Superman es la historia de Estados Unidos. Un inmigrante que vino de otros lugares y pobló el país, pero para mí es sobre todo una historia que dice que la amabilidad humana básica es un valor y es algo que hemos perdido”, sostuvo.

