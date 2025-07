Lili Estefan le dice a su hija Lina Luaces: ‘Te escucho hablando español y no te reconozco’

Luego de ganar el Miss Universe Cuba, Lina Luaces ha estado en varios programas de entretenimiento dirigidos al público hispano en los Estados Unidos y, por supuesto, el show El Gordo y la Flaca, que conduce su madre junto a Raúl de Molina, no podía faltar.

Durante la conversación, la modelo habló del importante reto que tiene ahora de representar a la isla en el concurso de belleza más importante del mundo.

Esta visita al show de entretenimiento fue una oportunidad para hablar también de varios detalles de su vida, la preparación que tuvo y también el tema del dominio del español, algo que a su madre le sorprende, pues considera que ha evolucionado rápidamente.

En el programa, Lili Estefan le dijo a su hija: “Te escucho hablando español y no te reconozco”.

‘La flaca’, como también es conocida, dijo que este momento en la vida de Lina ha representado una gran sorpresa para ella, pues la ve en una faceta diferente y con miras a hacer su carrera en la industria del entretenimiento.

Por parte de Lina reconoció que no ha sido fácil hablar español y que tuvo que aplicar algunas técnicas durante los últimos meses para perfeccionarlo.

“Lamentablemente muchas de mis amigas no hablan el español, pero les dije ‘perdóname pero durante estos dos meses tengo que estar con gente que habla en español’ para que me corrijan o me digan”, comentó.

En la entrevista, la modelo también explicó que su mamá le dijo en varias oportunidades que tenía que hablar este idioma. “Ella tenía razón porque decía que me iba a arrepentir de no hablar español en la casa”, afirmó.

Lina Luaces fue coronada esta semana como Miss Universe Cuba, un logro que se ha viralizado en las redes sociales, gracias a la fama de su familia Estefan, pero también por algunos que consideran que no ganó por mérito propio, algo que ha negado insistentemente la reina de belleza, quien ha defendido el trabajo que hizo para alcanzar la corona.

