Karol G envía un mensaje de empoderamiento a sus fans

La cantante colombiana Karol G publicó un mensaje de aliento para sus fanáticos, en el que los invitó a que persigan sus sueños.

“Hoy leí esto y por primera vez entendí que Calamardo no era un amargado. Estaba herido. Era un artista que el mundo no supo escuchar: un soñador atrapado en la rutina”, dijo Carolina Giraldo, nombre de pila de la artista, en la publicación.

Además de esto, la intérprete de ‘Papasito’ comentó que el famoso personaje de Bob Esponja era “un corazón sensible viviendo en un entorno que no valora la sensibilidad y pensé en todos esos artistas, soñadores, trabajadores, estudiantes, profesionales, que a veces se sienten como Calamardo, con un talento que nadie ve y en un mundo que no los entiende”.

Mensaje de Karol G

La colombiana siguió su reflexión y afirmó: “Tu valor no se mide en likes ni opiniones, mucho menos en las opiniones o burlas de otras personas. Solo tú sabes lo que te cuesta cada día levantarte y trabajar por ser quien quieres ser, así que date siempre ese crédito. Tus sueños no tienen porque encajar en una sociedad que muchas veces aplaude lo vacío y destruye lo genuino”.

Además de esto, la Bichota afirmó: “Esto que estoy escribiendo es para ti, que a veces te sientes fuera de lugar, perdido, sin rumbo, que te sientes equivocado o desentendido. Que sueñas con algo grande, pero el entorno te dice que no es el momento o que no eres suficiente o que es muy difícil o que ya pasó tu tiempo. Esto es para ti, que tienes un talento increíble y que no te atreves por el qué dirán o por miedo y frustración. No le bajes, no dejes de creer en ti. ¡Por algo tienes esa idea, por algo tienes ese talento! No dejes que te conviertan en una versión diferente a la que fuiste creado para ser”.

En la publicación, Karol G destacó: “¡La sensibilidad no es una debilidad, es una bendición! De verdad lo es. Es increíble poder sentir el mundo más profundo que los demás. Eso te permite leer entre líneas, ver colores donde todo es oscuro, disfrutar la vida como es. Solo alguien así puede transformarse porque las personas que sienten profundamente se rompen, se reconstruyen, aprenden, siguen adelante, siguen brillando y nunca paran de crecer”.

