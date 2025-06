Karol G muestra el proceso para hacer tema de vallenato en ‘Tropicoqueta’  

El álbum ‘Tropicoqueta’ fue una oportunidad para que Karol G mostrara su versatilidad al cantar distintos géneros, incluyendo el vallenato, uno de los más característicos de su país Colombia.

En este disco, la Bichota incluyó la canción ‘Puedo vivir sin aire’, que ha sido una de las más profundas de este trabajo.

En un reciente video, la colombiana habló de la importancia de este tema y cómo fue el proceso para grabarla.

“Una de las cosas más importantes para mí en este disco era tocar a profundidad todas las emociones que me mueven… Si iba a hablar de amor, o de cualquier otra emoción, quería hacerlo como realmente lo siento: sin pena, sin disfrazarlo, sin necesidad de ponerlo en términos de poder… tal cual es, desde lo que vive en mi corazón”, dijo.

Luego de esto, añadió: “De eso partimos para escribir esta canción… En la frase ‘puedo vivir sin aire, pero no puedo vivir sin él’ usamos una paradoja, una figura literaria que es también muy usada en las canciones de Vallenato y que ayudan a profundizar el sentimiento de lo que se quiere decir, en este caso, es imposible vivir sin aire, pero a veces se siente igual de imposible vivir sin esa persona que te sostiene, que te acompaña, que te da vida sin darte cuenta”.

La reguetonera también se refirió a Ferxxo y a otras personas importantes en su vida, quienes fueron clave para inspirarse y hacer este tema: “Mientras escribíamos estuve todo el tiempo con la misma personita en mi cabeza y fueron llegando otras que también amo y me hacen sentir ese mismo miedo de no tenerlas conmigo … creo que cualquiera puede dedicársela a esa persona que ama tanto que no se imagina su vida sin ella. Cosas que a veces quiero decir en voz alta y no me atrevo”.

El álbum ‘Tropicoqueta’ ha conquistado al público, no solo por la gran cantidad de ritmos que tiene, sino por las profundas letras, como las de esta canción, que han hecho que millones de personas se identifiquen con los mensajes que dio.

