Héctor Sandarti ve clases de cocina antes de Top Chef VIP 4

Héctor Sandarti, presentador guatemalteco, regresará con todo a la pantalla de Telemundo, ya que participará en el reality show Top Chef VIP 4, que se graba en la ciudad de Bogotá, en Colombia.

Para esta nueva experiencia, el recordado conductor de La Casa de los Famosos ha tomado algunas clases de cocina, debido a que no es uno de sus fuertes.

En su cuenta en Instagram, el artista ha compartido algunas publicaciones de las clases que ha tomado y que espera lo ayuden a tener un buen papel en la competencia.

“De unos días para acá, todo a mi alrededor tiene que ver con recetas, preparaciones, ingredientes, sazón, etc, ¿en qué me he metido Dios mío?”, escribió.

Su colega Jimena Gállego fue una de las que lo aupó por este nuevo programa y por eso le dijo: “Tú puedes, compañero”.

Otros mensajes que le dejaron fueron: “Resalta tus raíces, hay muy buenas recetas”, “Te admiro tanto, eres de mis influenciadores favoritos”, “Qué lindo, Héctor, bendiciones y éxitos en este nuevo proyecto”, “Agrégale nuestro toque guatemalteco”.

También hubo quienes se mostraron emocionados por su vuelta a la televisión: “Qué gusto volver a verte, aunque así no, tú eres mucho talento para estar de participante. Lo tuvo es la conducción, pero solo por ti volveré a ver Telemundo”.

Sandarti es una figura muy querida por la audiencia hispana en los Estados Unidos, pues ha sido conductor de exitosos shows, uno de los más recientes fue La Casa de los Famosos, en donde trabajó durante tres temporadas.

Luego de varios meses fuera de Telemundo, lo han llamado para este proyecto, lo que ha causado mucha emoción en la gente, pues querían disfrutar de nuevo de su trabajo en la pantalla chica.

