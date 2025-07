Iga Swiatek acabó con los sueños de la estadounidense Amanda Anisimova en Wimbledon

La ex número 1 del mundo Iga Swiatek se quedó con la corona de Wimbledon por primera vez en su carrera y con una victoria en la final que quedará en los libros de historia: venció 6-0 y 6-0 a la norteamericana Amanda Anisimova en apenas 57 minutos.

El duelo que se desarrolló en el Court Central del All England Lawn Tennis y Croquet Club le dio a la polaca de 24 años el 23° tercer título de su trayectoria, el primero en lo que va del 2025.

Desempolvó de los anales de este deporte la paliza de la alemana Steffi Graf a la bielorrusa Natasha Zvereva para ser campeona en Roland Garros 1988: 6-0 y 6-0 en 32 minutos.

En Wimbledon, hay que acudir a 1922 para encontrar la final más corta en tiempo: poco más de 20 minutos en el triunfo de la francesa Suzanne Lenglen a la estadounidense Molla Mallory, 6–2 y 6-0. El doble ‘rosco’ se halla en 1911, en duelo británico que se llevó Dorothea Douglass ante Dora Boothby.

Paliza histórica contra Amanda Anisimova

Una crueldad para la joven estadounidense Amanda Anisimova, 23 años y nº 12 mundial, cuyo estreno en una final de Grand Slam y la entrada en el top-10 del ranking quedarán manchada por la paliza que le propinó la polaca Iga Swiatek, 24 años y nº 4, aunque ascenderá ahora a la tercera posición.

Mal día eligió Anisimova para desmoronarse mentalmente. Un manojo de nervios, incapaz de meter una bola. Delante, una especialista en meter 6-0 y 6-0, la implacable Swiatek, quien además estaba necesitada de gloria.

Consiguió su sexto título de Grand Slam, la 23ª corona de su carrera. No movía su palmarés desde que consiguiera su cuarto Roland Garros en 2024. Sale de la crisis en su peor elemento, la hierba. Lloró, semanas atrás, de impotencia por perder su primera final en esta superficie, en Bad Homburg.

Un resultado difícil de digerir

Tras recibir la placa de subcampeona, Anisimova dijo entre lágrimas: “Han sido dos semanas muy especiales para mí. He disfrutado en todo momento y hay me llevo cosas muy positivas. Ella salió muy bien a jugar hoy, pero desde mi bando creo que he estado bastante bloqueada por los nervios, quizá por el cansancio de estas dos semanas. Igualmente, me lo ha puesto muy difícil y ha merecido ganar, es una jugadora increíble, como ya he comentado muchas veces. Ha sido una derrota difícil de digerir, especialmente durante el partido y justo después. No quería que mi primera final de Grand Slam fuese así“.

Y comentó: “Estaba sobrepasada por la emoción. Fue un gran momento y solo me intentaba recordar a mí misma que así lo era y que no me tenía que dejar llevar por los sentimientos que tenía. Intenté hablar desde el corazón, quería decir muchas cosas y agradecer a todas las personas que me han traído hasta aquí. Ahora solo quiero estar con ellos para que me apoyen y tengo ganas de desconectar durante unos días con mi familia y amigos”.

“Hablé de mi madre en el discurso. Ella se ha sacrificado mucho por mí, por eso me emocioné tanto. Lo mismo para mi hermana, ella haría todo lo posible para sus hijos y soy muy afortunada de tenerla como madre. No estaría aquí si no fuese por ella”, cerró.

It wasn't the day Amanda Anisimova dreamed of, but she spoke with class and grace as she thanked her team and in particular her mum for being there 💚💜#Wimbledon pic.twitter.com/T2dUThqq1Q — Wimbledon (@Wimbledon) July 12, 2025

