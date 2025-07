Trump sugiere que se debió usar campanas para advertir sobre las inundaciones en Texas

El presidente Donald Trump sugirió este sábado que una forma de prevenir tragedias como la ocurrida en el condado de Kerr, Texas —donde las inundaciones han dejado al menos 120 muertos y más de 170 desaparecidos—, habría sido instalar “campanas” de alerta.

“Tal vez deberían haber tenido campanas, algo que sonara”, dijo en una entrevista con su nuera, Lara Trump, transmitida por Fox News.

Trump visitó el viernes la zona más golpeada por la crecida del río Guadalupe. En ese momento evitó responder directamente si las alertas se emitieron con retraso. Ante la pregunta de una periodista de CBS al respecto, respondió: “Solo una persona muy malvada haría una pregunta así”.

Sin embargo, en su conversación televisiva, matizó su posición y afirmó que “hubo una alerta muy temprana” y que algunos residentes “escucharon la alerta y salieron, pudieron llegar a tierra más alta”.

Justificó que el aviso “llegó tarde por la noche” y que muchas personas ya estaban durmiendo cuando comenzó la emergencia.

El mandatario también respaldó la gestión de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y del gobernador texano Greg Abbott.

“Comparado con el poder de la naturaleza, nadie es poderoso realmente”, afirmó. “Pero estamos trabajando con Texas. Estamos trabajando con un gran gobernador”.

El desastre ha generado crecientes críticas, luego de que The New York Times revelara que el condado de Kerr no recibió fondos para mejorar su sistema de alertas, a pesar de advertencias previas de FEMA.

Un informe de esa agencia federal había estimado que las mejoras, centradas en el monitoreo del río Guadalupe, costarían un millón de dólares.

Ciudadanos y expertos cuestionan por qué no se ordenó evacuar a las comunidades más vulnerables, pese a las advertencias del Servicio Meteorológico Nacional. Mientras tanto, las labores de rescate continúan.

Trump calificó la tragedia como “una cosa muy triste” y aseguró que muchos familiares aún mantienen la esperanza de encontrar con vida a sus seres queridos.

Con información de EFE.

