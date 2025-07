Eiza González, entre las personas más bellas de 2025, según People

La actriz mexicana Eiza González fue incluida en la prestigiosa lista de “Los 50 Más Bellos” de People en Español 2025, no solo por su impactante belleza, sino por su carisma, autenticidad y ese magnetismo que la ha llevado a convertirse en una de las latinas más influyentes en Hollywood.

A sus 35 años, Eiza está viviendo una etapa dorada, llena de proyectos ambiciosos, personajes desafiantes y una carrera que parece no tener límites. En entrevista para la revista, la actriz habló sobre su momento actual y reveló algunos detalles sobre sus más recientes trabajos.

Uno de los que más la entusiasma es “La Fuente de la Juventud”, su cuarta colaboración con el director británico Guy Ritchie, donde actúa al lado de Natalie Portman y John Krasinski. Eiza compartió que trabajar con Ritchie es tan vertiginoso como profundo.

“Guy, aunque trabaja de forma muy rápida, también tiene una manera profunda de abordar las escenas. Se sienta con los actores a desempacar el significado… y yo soy igual”, contó.

Tan solo en 2024 González protagonizó cuatro producciones de alto perfil: la cinta bélica “Guerra sin Reglas” (The Ministry of Ungentlemanly Warfare), la serie “La Máquina” en Hulu junto a Gael García Bernal y Diego Luna, la ya mencionada “La Fuente de la Juventud” y, por supuesto, “El Problema de los Tres Cuerpos” en Netflix, serie con la que los creadores de Game of Thrones debutaron en televisión de ciencia ficción.

“Proyectos como Descuida, Yo te Cuido me permitieron mostrar nuevas facetas, pero El Problema… realmente cambió el rumbo de mi carrera”, dijo. “Tener a un director que te elige una y otra vez como mentor es un privilegio”.

Pero no todo ha sido alfombras rojas y producciones millonarias. Eiza también abrió su corazón sobre sus humildes comienzos, desde ese fallido intento de entrar a Plaza Sésamo, hasta su debut como protagonista en la telenovela “Lola, Érase Una Vez”, cuando apenas tenía 16 años.

“En las novelas todo se hace rápido: tienes que cambiar de una escena a otra, pensar rápido, ser adaptable… Creo que ahí aprendí mucho de la rapidez mental y de la actitud positiva que hoy aplico en sets internacionales”, reflexionó.

Y si algo ha dejado claro en esta edición especial de People en Español, es que sus raíces mexicanas son parte esencial de su identidad.

“La comunidad latina es modesta y muy trabajadora. Esa actitud de ‘buscarla’ siento que viene de mis antepasados”, comentó con orgullo.

En lo personal, Eiza también está en una etapa muy feliz. Hace poco oficializó su relación con el tenista búlgaro Grigor Dimitrov, después de que ambos fueran captados juntos en Madrid y luego publicaran fotos muy enamorados en redes.

Con 19 años de trayectoria y nuevos proyectos en camino, como la película “I Love Boosters”, junto a Keke Palmer y Demi Moore, Eiza asegura estar en un momento de transformación.

“Estoy en una etapa donde mis prioridades han cambiado: los retos que quiero asumir, los personajes que deseo interpretar, el tipo de películas en las que quiero estar… Estoy en un viaje de descubrimiento, pero es una transición positiva“, concluyó.

