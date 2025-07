Kim Kardashian aclara los rumores de que olvidó a su hija en un hotel de París en 2014

La empresaria y modelo Kim Kardashian aclaró el rumor de que “olvidó’ a su hija North West en un hotel en París en el año 2014. La socialité explicó que, a pesar de lo que se dijo en redes sociales en aquel entonces, no olvidó a su primogénita en el hotel mientras caminaba entre paparazzis.

En aquel entonces, Kim Kardashian se volvió viral cuando fue abordada por unos paparazzis en la salida del hotel en el que se hospedaba en París. La empresaria caminó entre los fotografos en dirección al auto que la esperaba en la calle, pero de repente se detuvo y se giró para caminar de regreso a la puerta del hotel. Cuando salió, lo hizo con su hija en brazos, quien en ese momento tenía un año.

La empresaria fue fuertemente criticada por supuestamente haber olvidado a su primogénita, fruto de su relación con el rapero Kanye West.

La dueña de Skims habló sobre este momento de su vida y lo que se dijo sobre ella en aquel momento. Es por eso que quiso explicar que en realidad no olvidó a su hija como se hizo creer en redes sociales.

“¡Quería presumirle el look antes de abrazarla porque su atuendo no combinaba con el mío! ¡No me olvidé de ella!”, dijo en keeping up with the Kardashians, según declaraciones recogidas por Daily Mail.

Sin embargo, en 2014 Kim Kardashian dio una versión un poco diferente de lo que ocurrió a la salida del hotel. Según explicó en ese momento, salió primero sin su hija para asegurarse de que el asiento para bebé estuviese bien colocado en el auto.

“Hoy escuché en la radio que olvidé a mi hija en el hotel cuando salía para el aeropuerto. ¡¿En serio?! Jajaja. Fui al auto para asegurarme de que el asiento del automóvil estuviera colocado porque el día anterior tuvimos un problema con el asiento del automóvil. ¿De verdad creen que una niña de un año estaría sola en el vestíbulo? ¡Oh, esperen! Estaba esperando para pagar, jajaja”, dijo en X, anteriormente conocido como Twitter.

Kim Kardashian tiene cuatro hijos con Kanye West: North de 12 años, Saint, de nueve años, una hija, Chicago, de siete, y un hijo, Psalm, de seis.

