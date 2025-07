Jennifer López arrasa con su tour “Up All Night” en España

Si alguien tenía dudas de que Jennifer López sigue siendo una estrella de talla mundial, el concierto de este domingo en Madrid lo dejó más que claro. Con una energía desbordante, una voz impecable y un despliegue visual de infarto, ‘La diva del Bronx’ convirtió la Movistar Arena en una auténtica fiesta de ritmo, luces y puro poder femenino.

Después de actuar en Pontevedra, Cádiz y Fuengirola, la cantante hizo su parada madrileña ante más de 15 mil personas que no dejaron de aplaudir, gritar y cantar cada una de sus canciones. Y aunque apareció en el escenario con unos 25 minutos de retraso, nadie pareció quejarse cuando la vieron llegar luciendo sus curvas enfundada con un atrevido body de lentejuelas plateadas, botas altas, gorra a juego y chaqueta dorada con flecos y hombreras.

Con un “¿Cómo se siente Madrid? ¡Buenas noches!” en perfecto español, y luego pasándose al inglés, Jennifer conectó de inmediato con su público. Agradecida, emocionada y súper entregada, no paró de hablar, bailar y, por supuesto, entregar una actuación que parece más digna de una veinteañera que de alguien que está a punto de cumplir 56 años.

Canción tras canción, coreografía tras coreografía, JLo sacó del baúl todos los hits que la han hecho inmortal: “On the Floor”, “Ain’t Your Mama”, “Let’s Get Loud”, “Waiting For Tonight”… y muchos más. Cada tema era un estallido de luces, fuego, cambios de vestuario y pasos de baile que dejaron a todos con la boca abierta.

Pero también hubo espacio para los momentos especiales. Uno de los más emotivos fue cuando el escenario se transformó en un tablao flamenco. Con un look rojo pasión y un mantón de Manila, López se lució interpretando “Gracias a la Vida”, homenajeando con emoción a la cultura española.

El martes Jennifer López estará actuando en Barcelona, luego viajará a Bilbao el 16 de julio y finalmente a Tenerife el 18, cerrando así su paso triunfal por España. Después, la gira la llevará por países como Italia, Turquía, Polonia y Egipto.

Sigue leyendo: