Maripily Rivera pasa unos días de relax en Ibiza  

La ganadora de La Casa de los Famosos 4, Maripily Rivera, ha elegido el paradisíaco escenario de Ibiza, España, para disfrutar de unos merecidos días de relax y desconexión.

En esta oportunidad, la empresaria puertorriqueña ha compartido con sus miles de seguidores en redes sociales la experiencia de su escapada a la famosa Isla Blanca.

En las publicaciones ha cautivado a muchos por sus espectaculares outfits. Algunos usuarios le han dicho al ‘huracán boricua’ que disfrute su viaje y que luego se preocupe por compartirles el contenido.

“Mira, dijiste que ibas a tomarte un break de las redes y por eso te ibas a Ibiza pero niña no has parado de postear”, “Relájate mi hija, no descansas haciendo lo mismo poses, mereces descansar y mucho”, “Me encanta, disfruta, te lo mereces”, son algunos de los mensajes que le han dejado.

En las historias, Maripily Rivera contó cómo ha sido su estadía en este lugar, en el que ha estado muy bien acompañada. “Tengo un uber nuevo acá en Ibiza, se lo pedí prestado a esas mujeres que son solteras y viven enamoradas de él. Entonces, yo llegué a acá a Ibiza, me vine acá y ya deben estar escuchando la voz de este español. Roberto va a ser mi guía turístico acá, le pedí permiso a todas tus fans”, dijo.

También habló del lugar en el que se hospedaría. “Estamos ahora llegando al Hard Rock, así que vamos a ver el hotel cómo me va porque he pasado unas horas, que si se me quedó una maleta”, comentó acerca de las recientes dificultades que tuvo.

Luego, mostró la habitación en la que se quedaría: “Me encantan las vistas, miren qué belleza, pero este es el jacuzzi con esta vista espectacular, frente al mar, me encanta”.

Estos días en Ibiza parecen ser el bálsamo perfecto para Maripily, quien se muestra relajada, feliz y agradecida por el cariño de su público y por la oportunidad de vivir momentos como este.

Sigue leyendo:

· Luca regresa a Italia y Aleska se queda en Miami, ¿se separan?

· Aleska Génesis y Luca Onestini reaccionan a Caramelyk: ‘No sabemos quiénes son’

· Luca Onestini habló de momentos mágicos y planes con Aleska Génesis