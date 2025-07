Jesús Pinedo, el campeón peruano de MMA que peleará en New Jersey por la dignidad de los migrantes: “Será un homenaje”

En medio del mayor clima antimigrante que se ha vivido en Estados Unidos, los latinos en el deporte siguen demostrando su valía. El próximo 1 de agosto, el campeón peruano de Artes Marciales Mixtas en la Professional Fighters League (PFL), Jesús Pinedo, buscará rendir homenaje a la comunidad hispana.

Pinedo peleará en New Jersey desde el icónico Jim Whelan Boardwalk Hall contra el campeón invicto de peso pluma de PFL 2021, Movlid Khaybulaev (23-0-1, 1 NC).

Desde Perú, en pleno proceso de preparación, “El Mudo” ofreció una entrevista exclusiva a El Diario de Nueva York, en la que expresó que su pelea podría tener un aliciente cargado de significado y ser considerada como un homenaje a los latinos y migrantes que, pese a los ataques y prejuicios, siguen luchando por un lugar con dignidad.

“Estoy enterado de lo que está pasando en Estados Unidos. Puede ser un homenaje y demostraría que todo se puede. Sé que a veces las situaciones se ponen duras. Yo he pasado por situaciones duras en mi vida. Todo es pasajero y simplemente hay que seguir remando”, dijo.

“Yo no peleo por dinero, peleo por la gloria”

“El Mudo” se interesó por los deportes de contacto desde niño. A los 16 años comenzó a entrenar seriamente con Iván Ibérico, su coach de toda la vida. Debutó profesionalmente en julio de 2013, con apenas 17 años.

En noviembre de 2023, se coronó campeón mundial de peso pluma de la PFL, ganando un millón de dólares. En caso de derrotar a Movlid Khaybulaev se embolsaría $500,000 dólares. No obstante, la bolsa no le quita el sueño.

“Trato de no pensar en lo económico. Obviamente, es importante porque con eso vives y ayudas a tu familia. Es algo básico, pero yo no peleo por dinero, peleo porque me gusta y peleo por gloria y un reconocimiento para que algún día cuando tenga hijos y familia puedan ver lo que he logrado”, expresó.

Promesa de nocaut

Jesús “El Mudo” Pinedo no solo trae orgullo latino al octágono, también una promesa contundente: nocaut asegurado. De cara al esperado duelo del 1 de agosto en New Jersey, el campeón peruano de peso pluma en la PFL se muestra convencido de que la pelea ante Movlid Khaybulaev tendrá un final explosivo.

Para Pinedo, el combate es más que una disputa por medio millón de dólares o un título: es una afirmación de carácter, preparación física y fuerza mental.

“Es un peleador muy duro, muy bueno. Estoy feliz de pelear con él. Es el tipo de peleador que espero en una pelea. Es el rival que te saca de tu zona de confort y sé que va a ser una pelea dura, pero estoy seguro de que le voy a ganar”, analizó.

“Tengo una mentalidad muy fuerte. Yo entro a esa jaula a ganar siempre y tratar de acabar las peleas lo más rápido posible y estoy listo para una guerra. De que yo gano el 1 de agosto, estoy 100 % seguro”, vaticinó.

La confianza de Pinedo no es arrogancia, sino reflejo de una mentalidad forjada en la adversidad. A esa seguridad se suma una preparación física que, según él, supera ampliamente la de su rival.

Para Pinedo, el 1 de agosto no solo será el día en que represente a miles de migrantes y latinos en busca de dignidad: también será el día en que revalide su corona con puños y determinación.

“Mi estrategia es salir a hacer daño en el primer segundo. Si la pelea se acaba en el primer round, perfecto. Y si no, yo estoy seguro de que en el tercer round se acabará. Tengo demasiada condición física y no creo que Movlid esté a mi nivel físicamente. No creo. Estoy seguro de que esa pelea se acaba por nocaut”, manifestó.

Jesús Pinedo es el primer peruano en ganar un campeonato importante de MMA. La PFL es una organización de Artes Marciales Mixtas (MMA) con sede en Las Vegas, Nevada.

El negocio son peleas en el octágono. ¿La diferencia? Tiene un formato de temporada regular, playoffs y campeonato, similar a las ligas de fútbol. En 2025, ha mantenido su racha con victorias sobre Adam Borics y Gabriel Braga.