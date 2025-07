Régimen de Maduro sigue cometiendo crímenes de lesa humanidad en Venezuela, alerta AI

Amnistía Internacional denunció este martes un incremento “drástico” y “sistemático” de detenciones en Venezuela desde las elecciones presidenciales del 28 de julio, señalando que muchas de estas prácticas presentan elementos del crimen de lesa humanidad de desaparición forzada.

La organización documentó 15 casos ocurridos desde esa fecha, incluidos ciudadanos de Estados Unidos, Francia, España, Ucrania, Colombia y Uruguay, y advirtió que las detenciones se realizaron sin respetar el debido proceso, en varios puntos del país y por diferentes cuerpos de seguridad.

En su informe titulado “Detenciones sin rastros: el crimen de desaparición forzada en Venezuela”, AI afirmó que las acciones están respaldadas por una estructura estatal con “alto nivel de organización y coordinación institucional” y responsabilizó directamente a figuras del más alto nivel del régimen de Nicolás Maduro.

“La implicación de altos funcionarios en la estigmatización pública de las víctimas, y la subordinación del sistema judicial a la política represiva del Ejecutivo, permiten acreditar el carácter sistemático de estos hechos”, señala el informe.

Patrón represivo

AI sostiene que tras las protestas por los resultados electorales, las autoridades aplicaron un patrón de represión que incluyó detenciones ilegales, incomunicación de los arrestados, y acusaciones de delitos graves como terrorismo sin pruebas claras ni acceso a defensa legal adecuada.

La organización consideró que las detenciones registradas desde julio constituyen desapariciones forzadas de corta duración, lo que, de acuerdo con estándares internacionales, también puede constituir un crimen de lesa humanidad si se produce de forma generalizada o sistemática.

Amnistía instó a que estos hechos sean investigados bajo la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, deslindando responsabilidades hasta el “máximo nivel del Estado”.

Según datos de Foro Penal, actualmente hay 940 presos políticos en Venezuela, la mayoría detenidos después de los comicios presidenciales.

Habrá justicia

Edmundo González, quien fue el ganador de dichos comicios según los resultados verificados compartidos por la oposición, aseguró que el informe confirma que en Venezuela se cometen crímenes de lesa humanidad y prometió justicia.

“No son casos aislados. No son hechos del pasado. Están ocurriendo ahora”, escribió González en referencia a las desapariciones forzadas y añadió que cada una de ellas “es un crimen”.

Y concluyó: “Cada víctima tiene nombre. Y cada responsable enfrentará la justicia, tarde o temprano. No habrá perdón sin justicia. No habrá futuro sin verdad. No habrá reconciliación sin memoria”.

Con información de EFE.

