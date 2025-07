Gerente de restaurante en Michigan fue apuñalada por empleada tras discusión

Una discusión entre la gerente de un McDonald’s y una empleada finalizó con la muerte de la primera, luego de ser apuñalada. La mujer, de 26 años fue acusada de varios cargos y una jueza le fijó una fianza de $25 millones de dólares en efectivo.

El fiscal del condado de Macomb, Peter J. Lucido, anunció que Afeni Badu Muhammad, residente de Eastpointe, Michigan, fue procesada por los cargos del presunto apuñalamiento de su gerente, Jennifer Harris, residente de Mt. Clemens, en un restaurante McDonald’s, el jueves 10 de julio de 2025.

Dos cargos en contra de la atacante

A través de un comunicado, el fiscal indicó que el viernes 11 de julio, Muhammad fue procesado en el Tribunal de Distrito 38 ante la jueza Kathleen G. Galen por los cargos de asesinato premeditado en primer grado y portar un arma peligrosa con intención ilegal.

La jueza Galen fijó una fianza de $25 millones de dólares, solo en efectivo. De pagarse la fianza, Muhammad deberá usar esposas de acero, presentarse diariamente en el sistema penitenciario comunitario, no consumir drogas ni alcohol, someterse a pruebas, no tener contacto con ningún familiar de la víctima y no podrá regresar a McDonald’s.

La mandó a su casa antes de terminar su turno

Los hechos ocurrieron la mañana del jueves 11 de julio cuando Harris, gerente de McDonald’s, envió a Muhammad a casa antes de que terminara su turno, la mujer se fue, pero regresó al restaurante con un cuchillo.

Las autoridades relataron que la atacante ingresó al McDonald’s por la entrada para empleados con una mascarilla. Agredió a Harris, apuñalándola varias veces. Un cliente que estaba en la ventanilla del autoservicio traía una pistola y disparó para intentar detener la agresión.

Muhammad huyó a su vehículo y fue seguida por el cliente que portaba el arma de forma legal, especificó la oficina del fiscal. El cliente retuvo a Muhammad a punta de pistola hasta que llegó la Policía de Eastpointe al lugar.

Era madre de seis niños

Jennifer Harris, de 39 años, era madre de seis hijos. Trabajó en el restaurante McDonald’s durante 15 años.

“Esta es una tragedia absolutamente insensata y desgarradora. Una vida fue arrebatada en un acto de violencia inimaginable. La víctima deja atrás seis hijos, seis jóvenes que crecerán sin una madre. Esto no es solo una estadística; es una familia destrozada, un futuro alterado para siempre”, compartió la fiscalía en el comunicado.

Y agregó: “Es profundamente preocupante que sigamos viendo el uso de la violencia como respuesta al conflicto. ¿Cómo hemos llegado al punto en que, para algunos, la solución a un desacuerdo o problema sea tomar las armas en lugar de encontrar la manera de resolver las diferencias pacíficamente?”.

Solicitan donaciones para la familia

Compañeros y amigos de la víctima se reunieron a fuera de McDonald´s para honrar a Jennifer con veladoras y globos, informó CBS.

Mientras que la familia abrió una cuenta en GoFundMe para recaudar fondos para los gastos funerarios y sobre todo para ayudar a sus seis hijos pequeños que quedaron desamparados.

“El Fondo del Legado de Jennifer Harris se creó para honrar la vida, los valores y el amor inquebrantable de Jennifer Harris, una madre devota, amiga y miembro de la comunidad. Este fideicomiso se creó con un propósito único y sincero: brindar apoyo continuo a los seis hijos que ella amó por encima de todo”, escribieron en el perfil de la recaudación.

Los organizadores solicitaron un monto de $1 millón de dólares, hasta el momento han recaudado $28,000. “Los recursos del fideicomiso se destinarán a apoyar su trayectoria educativa, desde la educación temprana hasta la educación superior, así como su bienestar general y desarrollo personal a medida que se convierten en adultos”.

Afeni Badu Muhammad se encuentra detenida en la Cárcel del Condado de Macomb. Su audiencia está programada para el miércoles 23 de julio.

Sigue leyendo: