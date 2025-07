Sydney Sweeney lanzará su línea de lencería con respaldo financiero de Jeff Bezos

Parece que Sydney Sweeney no solo brilla en la pantalla, sino que también apunta a conquistar el mundo empresarial. La actriz de ‘Euphoria’, de 27 años, está cocinando algo grande, tanto, que incluso contaría con el apoyo financiero de Jeff Bezos, el magnate de Amazon y uno de los hombres más ricos del planeta.

Según reportes de TMZ, el proyecto secreto en el que Sydney ha estado trabajando desde hace más de un año sería una línea de lencería exclusiva, pensada para marcar tendencia y romper moldes. Pero no se trata de una aventura empresarial cualquiera, ya que detrás de la marca habría dinero serio de por medio.

La cereza del pastel es que el financiamiento no viene solo del bolsillo de Jeff. Su esposa, Lauren Sánchez, también está involucrada, y según US Weekly, esto explicaría por qué Sydney fue vista en la lujosa boda de la pareja hace unas semanas, a pesar de que, hasta ahora, no tenía una relación conocida con ellos.

El proyecto también cuenta con el respaldo de Ben Schwerin, socio de la firma de capital privado Coatue, que acaba de lanzar su Fondo de Innovación con una inyección de mil millones de dólares, cortesía de las oficinas familiares de Bezos.

“Este ha sido un proyecto enorme para ella y algo en lo que ha estado trabajando durante el último año“, afirmó la fuente al portal, añadiendo que la idea es realizar el lanzamiento “próximamente”.

Cabe señalar que Bezos ya ha invertido capital en varias empresas de los sectores tecnológico, sanitario, aeroespacial, financiero y de medios de comunicación. La mayoría de estas inversiones se realizan a través de su firma de capital riesgo, Bezos Expeditions.

Sweeney, quien se encuentra muy activa en cine como actriz y productora, también ha formado alianzas y se ha convertido en embajadora de varias empresas importantes, como el calzado HeyDude, las bebidas Bai y los productos de cuidado capilar Kérastase.

Recientemente, protagonizó una campaña para la marca de gel de baño natural para hombres Dr. Squatch, que vendía un jabón de edición limitada supuestamente elaborado con su propia agua de baño.

