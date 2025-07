Vandalizan mural de Lamine Yamal en Barcelona tras polémica por su fiesta de cumpleaños

Un mural dedicado a Lamine Yamal en Barcelona, España, apareció este martes cubierto de pintadas que impiden ver la imagen del futbolista, en lo que se interpreta como un acto de rechazo tras la polémica generada por su reciente fiesta de cumpleaños.

La obra, creada por el reconocido artista urbano TV Boy y ubicada en la plaza Joanic, mostraba al joven delantero del FC Barcelona vestido como Superman sobre un fondo granate. El mural llevaba frases inspiradoras como “When the will is strong? obstacles are small” (cuando la voluntad es fuerte, los obstáculos son pequeños) y “Super Lamine”.

La pieza no solo homenajeaba al jugador, sino que también se había convertido en un símbolo de inclusión y en un punto de referencia para muchos jóvenes aficionados.

💥 Vandalizan el mural que le dedicaron a Lamine Yamal por su 18 cumpleaños



😱 Así han dejado la obra de TVBoy pic.twitter.com/VnunL4rg6p — MARCA (@marca) July 16, 2025

Sin embargo, el mensaje del mural quedó desfigurado por actos vandálicos, justo después de que salieran a la luz detalles polémicos sobre la celebración de su 18 cumpleaños.

La fiesta, realizada el pasado domingo 13 de julio, generó controversia en redes sociales y medios tras conocerse que participaron chicas de imagen y un grupo de animadores con enanismo. Estas revelaciones han generado una ola de críticas hacia el jugador, especialmente por parte de quienes antes lo veían como un ejemplo.

Sigue leyendo:

–Lamine Yamal cumple 18 años y quiere como regalos la Champions League y el Mundial

–“Nadie nos faltó el respeto”: Artista con enanismo rompió el silencio sobre fiesta de Lamine Yamal

–Lamine Yamal enfrentaría problemas legales por contratar a personas con enanismo para su fiesta de cumpleaños