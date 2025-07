Gentrificación se suma a reclamos de líderes en Vieques por lenta limpieza de terrenos contaminados por la Marina de EE.UU.

Nueva York – Andrea Malavé Bonilla, portavoz de la Alianza de Mujeres Viequenses, espera que su exposición ante el Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas (ONU) el mes pasado ayude a visibilizar más los problemas que afectan a la llamada “Isla Nena” que se agravan, entre otras cosas, por su ubicación geográfica.

La lenta restauración de los terrenos contaminados por la Marina de Estados Unidos producto de más de cuatro décadas de bombardeos y prácticas militares sigue siendo uno de los principales reclamos, pero no el único que hizo Malavé Bonilla junto a otras lideresas de la Alianza durante el encuentro número 43 del Comité.

El centro de la ponencia se enfocó en señalar cómo la restauración de sus tierras, la gentrificación, la falta de un hospital desde que el huracán María lo destrozó en el 2017 y de transporte digno, entre otros problemas, están estrechamente ligados a la condición colonial o a que Puerto Rico es un territorio de EE.UU.

“La colonia nos limita en todo el sentido de la palabra porque no tenemos la oportunidad de decidir lo mejor para nosotros. Eso es lo número uno. La Marina de los EE.UU. nos dañó, nos contaminó, y en la actualidad, tenemos una demanda que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos decidió tomar”, dijo Malavé Bonilla en entrevista con El Diario.

Al reflexionar sobre la audiencia en Nueva York en la que el Comité aprobó, como es costumbre, la resolución que insiste en el derecho de Puerto Rico a su libre determinación e independencia, la activista terminó con sentimientos encontrados sobre el impacto a largo plazo.

“Yo quisiera que hubiera una reacción real, pero en la silla de Estados Unidos no estaba la persona. Así que cómo yo puedo confiar en una organización que no exige que la persona del país colonizador, porque es un panel de descolonización, no está en esa reunión. Cómo yo puedo confiar en una organización que permite la entrada de un gobernador que sacamos (Ricardo Rosselló), y que le permite deponer a él y a su esposa”, cuestionó la joven graduada de Ciencias Ambientales en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras.

Andrea Malavé Bonilla junto a compañeras de la Alianza Mujeres Viequenses en el exterior del edificio de la ONU el pasado 16 de junio. Foto: cortesía

Estados Unidos no es miembro del Comité Especial de Descolonización de la ONU, también conocido como el Comité de los 24 (C-24) porque no está designado por la Asamblea General para formar parte de este organismo.

Un país no pertenece al comité si no ha sido nominado y elegido por la Asamblea General.

La Mesa del C-24 está integrada por la presidencia, las vicepresidencias y la relatoría. Sus titulares se eligen cada año en febrero, “teniendo en cuenta una distribución geográfica equitativa, así como la experiencia y la competencia personal de los candidatos”, de acuerdo con el artículo 103 del Reglamento de la Asamblea General.

Malavé Bonilla, quien se unió a la Alianza en el 2022, también criticó la falta de organización. Relató que el grupo de estadistas, liderados por Rosselló, quien tuvo que renunciar al cargo en el verano del 2019 por masivas protestas en su contra a raíz de un chat ofensivo, creó un desorden por el asiento que ocuparía el también excabildero.

En su ponencia, Malavé Bonilla resaltó cómo los residentes de Vieques siguen sufriendo los efectos de la militarización en Vieques a pesar de la salida de la Marina en el 2003 como resultado de una movilización multisectorial y multipartidista que incluyo múltiples actos de desobediencia civil.

“Desde el 1940 la presencia militar de los EE.UU. ha generado un ciclo de pobreza, desplazamiento, marginalización y contaminación en la isla. Durante 60 años el gobierno central permitió los bombardeos, las maniobras y almacenamiento de municiones”, inició la deponente.

Mayor incidencia de cáncer en Vieques

La coordinadora programática y facilitadora de proyectos argumentó que los residentes de Vieques han sido víctimas de una alta exposición a contaminantes peligrosos, como el mercurio, plomo, cadmio, sulfato, uranio napalm, agente naranja y arsénico.

“El gobierno de EE.UU. causó que Vieques tenga una incidencia de cáncer 25% más alta que el resto de Puerto Rico. Para el periodo de 2000 a 2021, en Vieques murieron 17 personas de cáncer en promedio cada año”, expuso Malavé Bonilla.

Otro asunto que preocupa a integrantes de la Alianza de Mujeres Viequenses son los altos índices de pobreza en la isla municipio, ubicada seis millas al sureste de la isla grande de Puerto Rico.

“En el 2023, el 88% de los menores vivió bajo el nivel de pobreza, tenemos la posición número 1 en todo Puerto Rico. El 56.9% de las mujeres en el 2023 vivió bajo el nivel de pobreza. Esto refleja directamente la falta de acceso a la educación, y estancamiento del desarrollo económico de la población. Estas condiciones han dejado a los niños y las mujeres en una situación aún más vulnerable ante, el aumento de condiciones de salud, enfermedades respiratorias, problemas en la piel, e infertilidad”, planteó.

La participante también mencionó el tema de la gentrificación como uno de los retos mayores en Vieques.

“La crisis crítica actual que vivimos a causa del colonialismo dificulta aún más permanecer en la isla. La falta de acceso a la vivienda digna, servicios de salud, soberanía alimentaria, transporte marítimo digno y libre movimiento muestran las estrategias de desplazamiento; ante el nuevo enemigo, la gentrificación por el alto nivel de nuestros recursos naturales, utilizados para el turismo”, continuó.

Caso de Vieques refleja el colonialismo moderno

Para Malavé Bonilla, lo anterior es reflejo de la sumisión de Puerto Rico a las autoridades federales debido a su condición de territorio.

“Las acciones de la Marina y la falta de responsabilidad por remediar los daños causados son la muestra del colonialismo moderno. Las reparaciones han sido mínimas y no han logrado mitigar los efectos de la explotación”, señaló.

“Puerto Rico no merece ser una colonia, luego de una historia marcada por la explotación e injusticia por un abuso sistemático que ha dejado y sigue dejando cicatrices profundas. El sufrimiento y abuso debe ser reconocido. No podemos seguir siendo parte de una nación que explota nuestros recursos naturales, nuestra gente, destruye nuestro medioambiente y nos expone a peligros constantes”, concluyó la líder comunitaria.

La Alianza Mujeres Viequenses fue fundada en el 1999 justo cuando se intensificaba la movilización contra los ejercicios militares en la Isla Nena, a raíz de la muerte del civil puertorriqueño, David Sanes, durante una práctica. En el 2022, la organización se reformó en respuesta a los múltiples problemas que impactan el pueblo.

“En Vieques, hay mucha violencia sistemática…Hay mucho que no se sanó del 2000 que cargaba una lucha del 70 que arrastraba una lucha del 1940, y si seguimos para atrás continuaremos en esos traumas que se pasaron. Al no manejar toda esa ira, dolor, agotamiento, frustración, yo entiendo que el activismo cesó y bajó en gran cantidad. Sin embargo, a las mujeres, al ser las más maltratadas por el sistema, no nos quedó de otra que organizarnos. Desde hace mucho tiempo, desde Vieques al Rescate, en el 2014, han surgido nuevas organizaciones lideradas todas por mujeres, todas. Solamente hay como dos que son lideradas por hombres”, analizó la activista.

Demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Buena parte de los esfuerzos de las organizaciones en la isla municipio están centradas en la demanda que acogió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El Tribunal Supremo federal rechazó ver el pleito de clase presentado por 7,125 residentes de Vieques bajo la Ley Federal de Reclamaciones por Daños (FTCA). En noviembre de 2023, trascendió que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos admitió la demanda presentada hace 10 años debido a los daños causados por la Marina. A través del recurso, los ciudadanos de Vieques piden, aparte de una disculpa pública, publicación publica de remediación, limpieza de terrenos, estudios a largo plazo sobre los efectos de las sustancias químicas utilizadas por los militares. Los demandantes también reclaman mayor acceso a servicios médicos y de salud mental, en particular a los pacientes de cáncer.

Para los viequenses, la Marina violó sus derechos humanos al realizar maniobras militares.

“Como viequenses y personas que fuimos violentadas por demasiado tiempo nos merecemos reparaciones”, afirmó la entrevistada.

“En Vieques, hubo una guerra sin razón y sin necesidad. Nosotros tuvimos más de 50,000 Marines para una población como de 8,000 personas. Es una guerra; contaminación, bombardeos. En Vieques, el que no padezca de una enfermedad respiratoria, padece de una enfermedad de la piel. El que no padece de nada de eso, padece de cáncer. Puede que padezca de la tres y todo alineado a la presencia militar”, añadió.

Reportes de medios apuntan a que, desde el 1999 hasta que abandonaron el polígono de tiro en Vieques, unos 50,000 militares estadounidenses recibieron entrenamiento en Vieques.

Una investigación del Departamento de Ciencias Ambientales de la Universidad de Aarhus de Dinamarca publicada por Global Security: Health, Science, and Policy del 2017 confirmó una prevalencia mayor de cáncer entre los residentes de Vieques.

La investigación arrojó que, en la década de los 90, la prevalencia de cáncer pulmonar en personas de más de 50 años era mayor en 280%, en el caso de las mujeres de Vieques, y 200% en hombres en comparación con el resto del país.

Otro estudio del 2003 del Departamento de Salud de Puerto Rico reveló que los habitantes de Vieques eran 27% más propensas a desarrollar cáncer.

La Agencia de Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades de los Estados Unidos (ATSDR) ha puesto en duda los datos anteriores. Ese mismo año, como resultado de una de sus investigaciones, concluyó que no existía datos que comprobaran una relación causal o directa entre las actividades de la Marina y los problemas de salud en la isla.

Aunque la entidad reconoció que los residentes de Vieques estuvieron expuestos a contaminantes asociados a los ejercicios militares, determinó que estas exposiciones no alcanzaron los niveles para causar efectos adversos a la salud como los señalados.

Sobre los trámite de las autoridades locales para reforzar la acción a nivel federal, Malavé Bonilla sostuvo que no se han realizado en coordinación con organizaciones y la comunidad de Vieques.

“Si ellos han hecho algo, no se nos ha informado, y lo que se haya decidido hacer lo han hecho por su propia cuenta y no tomando en cuenta ni reuniéndose con absolutamente nadie (en Vieques)”, dijo.

Fue a solicitud de la entonces comisionada residente Jenniffer González, actual gobernadora, que, en el 2021, la Oficina de Contraloría General (GAO) divulgó un estudio sobre los trabajos de limpieza en los antiguos sitios militares tanto en Vieques como de Culebra, otra isla municipio de Puerto Rico.

El informe fue resultado de una enmienda que González sometió como parte de la Ley de Autorización de Defensa Nacional para el Año Fiscal 2020 (FY 2020 NDAA).

El informe concluyó que los esfuerzos de limpieza en los antiguos sitios militares en Vieques y Culebra, Puerto Rico, continuarán hasta el 2032.

El documento de 59 páginas especifica que la Marina ha completado la limpieza en casi todos los sitios contaminados con materiales peligrosos en Vieques, pero aún queda mucho trabajo por hacer tanto en esa isla como en Culebra, donde también la Marina realizó sus prácticas por años. Parte de los incovenientes tienen que ver con municiones sin explotar enterradas en el fondo marino.

“Los costos de la limpieza previa, combinados con las estimaciones reportadas por el Departamento de Defensa (DOD) para la limpieza planificada en ambas islas hasta el año fiscal 2032, ascienden a casi $800 millones”, arrojaron los hallazgos.

Otros desafíos que enfrenta el Departamento de Defensa incluyen la logística, topografía y el entorno de las islas. “La Marina también enfrenta desafíos en Vieques debido a la desconfianza de la comunidad hacia los militares que manejan los esfuerzos de limpieza”, añade el reporte del GAO.

El texto agrega que Defensa está tomando medidas para abordar los retos incluyendo el establecimiento de procedimientos y protocolos, y mecanismos para la participación de la comunidad.

“Para abordar los desafíos ambientales, las agencias establecieron un procedimiento operativo estándar para proteger las especies en peligro de extinción y amenazadas, así como sus hábitats. La Marina y el Cuerpo de Ingenieros utilizan diversas tecnologías en sus labores de limpieza. Por ejemplo, las agencias emplean tecnologías como la clasificación geofísica avanzada para detectar municiones en tierra y el conjunto de magnetómetros remolcados para detectar municiones bajo el agua”, abunda el escrito.

Por otro lado, las autoridades federales evalúan la viabilidad de tecnologías de limpieza innovadoras mediante la participación activa en los programas de investigación ambiental del DOD y en los procesos de transferencia de tecnología específicos para el ámbito militar.

Malavé Bonilla es una de las que desconfía de que para el 2032 se complete la restauración de los terrenos antes ocupados por los militares estadounidenses.

“Esa fecha no es real y no nos van a entregar nuestras tierras. Es bien frustrante, porque de parte de todos los entes de poder estamos siendo acribillados constantemente. El atropello es por todos lados. Cuando por fin empezamos a ver que algo se arregla, viene un golpe. Entonces nunca se arregló nada, porque el sistema completo está diseñado para que nos vayamos. Vemos como Vieques durante toda su historia ha sido explotada en todas sus facetas”, expresó.

Estado de los Sitios CERCLA en Vieques

A juicio de la portavoz, las autoridades no están siguiendo el protocolo de Superfondo dispuesto bajo la llamada Ley Integral de Respuesta, Compensación y Responsabilidad Ambiental (CERCLA).

El estatuto federal establece los parámetros para la limpieza de sitios de desechos peligrosos y la responsabilidad de los que contaminaron.

“Vieques está catalogado como un Superfondo y hay unos fondos asignados, según CERCLA, que es una ley federal, para usar la mejor tecnología posible para restaurar un espacio… Eso es parte de manejar un Superfondo. Ese protocolo no se está siguiendo”, consideró.

“Tienen que cumplir con la ley. Desde que se fueron, no ha habido un traspaso digno y real de nuestras tierras. Hubo una violación de derechos humanos durante 60 años”, afirmó.

Un informe de octubre de 2024 del Comando de Instalaciones Costeras Navales, Apoyo Operativo de Base y Sistemas de Ingeniería Expedicionaria (NAVFAC) sobre el Estado de los Sitios CERCLA indica que la limpieza de Vieques se está llevando en cumplimiento con dicha ley.

La limpieza se divide en dos programas principales, el de Respuesta a Municipios (MRP) y el de Restauración de Instalación (IPR). En el primer caso, se manejan los remanentes de municiones para reducir el peligro de explosión. En el segundo, se atienden los contaminantes ambientales esenciales atribuibles a las actividades pasadas de la Marina que puedan representar riesgos al medioambiente y a la salud.

Para esa fecha, de los 71 sitios identificados, 51 habían sido completados sin ninguna acción adicional; ocho completados en monitoreo a largo plazo, y 14 en otras fases como Plan de Acción Correctiva Propuesto (PRAP) y en decisiones de remediación (ROD), por ejemplo.

El panorama se complica por otros problemas como el desplazamiento de locales ante el establecimiento de extranjeros que, según Malavé Bonilla, no muestran empatía ni solidaridad con las necesidades de las comunidades autóctonas.

“Ellos quieren crear su propia comunidad, sacar a la existente y crear su nuevo todo”, esbozó.

“Es aún más fuerte porque tú ves como ellos tienen sus propias barras, áreas. Ellos quieren que todo se lo traduzcas al inglés…Llevan 20 años aquí, pero no te hablan español”, continuó.

Algunos de estos extranjeros son millonarios y son beneficiarios de leyes como la 22 (Ley para Incentivar el Traslado de Individuos Inversionistas a Puerto Rico) que los eximen de impuestos sobre las ganancias de capital, dividendos e intereses, mencionó. Muchos han convertido estructuras en alquileres a corto plazo.

Según datos del Censo, la mayoría de residentes en Vieques o, aproximadamente, un 26% tiene 65 años o más.

“Nuestra población es mayormente de personas mayores y cada vez son más los que se van. Los viejitos que se quedan se mueren y nadie los sustituye”, alertó.

Vieques aún no cuenta con su propio hospital

A pesar de los retos sanitarios particulares que enfrentan los viequenses, desde hace unos ocho años carecen de un hospital en condiciones para operar.

“Al sol de hoy, ocho años después de María, las administraciones que han estado han sido del Partido Nuevo Progresista (PNP) y no hay hospital todavía”, criticó.

Argumentó que, aunque para finales de este año se supone que esté completada la estructura con dinero asignado por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), los procesos burocráticos que implican, no solo a las autoridades locales sino a las federales, continúan retrasando la culminación del espacio.

“Los procesos burocráticos en este país hace que todo se detenga. Ellos hicieron un presupuesto para que esto saliera antes del 2023…¿Qué pasa?, que subieron los precios de (los materiales) y le están negando fondos federales”, señaló.

Alegó además que no hay un plan estratégico del Departamento de Salud y del municipio para manejar los equipos médicos.

La necesidad urgente de un hospital funcional trascendió a nivel de EE.UU. con la muerte de la paciente Jaideliz Moreno Ventura, de 13 años, en el 2020.

La adolescente acudió a unas instalaciones médicas provisionales en Vieques a donde llegó con convulsiones luego de que reportara síntomas de flu.

Un año después del fallecimiento, la familia de la menor demandó al gobierno de Puerto Rico por violación de derechos humanos y civiles, y a personal médico. Alegan, entre otras cosas, que las autoridades médicas ni el Departamento de Salud siguieron los procedimientos que correspondían ni contaban con los equipos necesarios, lo que se tradujo en la muerte de la menor.

En el 2023, el Tribunal de Apelaciones revocó la decisión del Tribunal de Primera Instancia en San Juan que había decidido en el 2022 detener la reclamación de los parientes de Moreno Ventura.

