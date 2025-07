Penélope Menchaca defiende a Florinda Meza de críticas por serie de Chespirito  

En el programa Hoy Día, transmitido por la cadena de televisión Telemundo, trataron el tema de la serie Chespirito: sin querer queriendo, que ha causado mucho revuelo por las anécdotas que cuentan del elenco, en especial de Florinda Meza.

La viuda de Roberto Gómez Bolaños, señalada por muchos usuarios en redes sociales de haber interferido en el matrimonio que tuvo el comediante y actor, ha recibido muchas críticas, pues consideran que no actuó de la mejor manera.

Ante esta ola de mensajes negativos, Penélope Menchaca, una de las conductoras del programa matutino, quiso dar su opinión: “Yo sí les voy a decir algo, yo ya no entiendo cuándo los humanos dejamos de ser humanos. De verdad, esto me está volviendo a mí loca. No entiendo por qué la gente quiere hacer estas cosas, lo que le quieren hacer a Florinda Meza, de quererle quitar ahora hasta la estatua en donde ella nació”.

Luego de esto, la mexicana se preguntó: “¿A quién mató?”¿Dónde está ese odio? No entiendo a la humanidad. Hay tantas cosas en las que deberíamos fijarnos, de mejorar en la vida y estar fastidiando a ella porque se enamoró de alguien casado, pero él tomó la decisión de dejar a su mujer y a sus hijos”.

Penélope Menchaca consideró que la gente se ha excedido con esta polémica.

Clovis Nienow también participó en el debate y recordó que la actriz causó muchas risas con su personaje de doña Florinda. “¿De eso no se acuerda la gente? Solamente lo actual. Si se ha equivocado o no en sus declaraciones, ya es asunto de ella”.

Pancho Uresti también lamentó que haya personas dispuestas a hacer daño de esta manera. “Es gente sin vida”, afirmó.

Este fragmento del programa fue compartido en Instagram y ha obtenido una gran cantidad de reacciones. “Ella derrumbó un hogar y ahora la gente le quiere derrumbar una simple estatua, ¿Es justo? Pues no, la estatua no debe valer tanto”, “Lo que la gente no entiende es que nadie le quita nada a nadie era responsabilidad de Chespirito estar al pendiente de sus hijos y no abandonarlos como padre no de Florinda”.

Esta serie ha dado mucho de qué hablar, porque se cuenta parte de la carrera del artista, pero también se tocan algunos temas álgidos como su divorcio y luego el romance que tuvo con Florinda Meza.

Sigue leyendo