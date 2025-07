Demócratas en la Cámara truenan contra recorte de $9,000 millones en paquete legislativo: “Esto es una absoluta vergüenza”

Nueva York – Líderes demócratas tronaron contra la aprobación en la Cámara de Representantes la madrugada de este viernes del paquete de recisiones que impone recortes de hasta $9,000 millones de dólares en ayuda exterior y financiamiento de medios.

Las reducciones pasaron el cedazo de la Cámara con 216 votos a favor y 213 en contra. Los congresistas republicanos que se opusieron fueron Brian Fitzpatrick, de Pennsylvania, y Michael Turner, de Ohio.

El Senado, también con el repaldo de los republicanos, había aprobado la medida un día antes.

Los republicanos tenían hasta este viernes para completar el proceso debido a las reglas presupuestarias. Como los senadores enmendaron el proyecto de ley, la Cámara tenía que votar nuevamente sobre el paquete.

El proyecto ómnibus pasó a la firma del presidente Donald Trump.

El paquete de recortes retira unos $8,000 millones en fondos a la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), y $1,100 millones a la Corporación de Radiodifusión Pública que financia la emisora NPR y la televisora PBS, entre otras partidas.

Los fondos detenidos habían sido asignados por el Congreso.

El reporte de Government Executive destaca que una enmienda sustitutiva presentada por el líder de la mayoría en el Senado, John Thune, republicano por Dakota del Sur, modificó el paquete para eliminar un recorte de $400 millones al Plan de Emergencia del Presidente de EE. UU. para el Alivio del SIDA (PEPFAR), que ayuda a países a batallar contra la enfermedad.

El cambio también exime de la recisión al programa “Food for Peace and McGovern-Dole International Food for Education” bajo el que se paga los agricultores estadounidenses por los alimentos que se distribuyen a los países pobres.

El trámite de aprobación en la Cámara se retrasó por horas debido una discusión sobre si publicar o no los archivos relacionados con el caso del magnate suicida Jeffrey Epstein, convicto por tráfico sexual de menores.

Los republicanos en la Cámara no descartaron una posible votación para pedir al Departamento de Justicia que haga público el material de la investigación sobre Epstein en una resolución no vinculante que aún no tiene fecha de presentación.

Demócratas truenan contra aprobación de paquete de recisiones

Para el portavoz de los demócratas en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, “nada en este paquete de rescisiones imprudentes va a hacer que la vida sea más asequible para los estadounidenses comunes”.

“Les va a complicar la vida aún más, como ocurrió con el ‘One Big Ugly Bill’. Así que, señor presidente (Mike Johnson), nos oponemos firmemente a esta legislación. Una legislación que, al parecer, los republicanos ni siquiera quieren debatir en el pleno de la Cámara. Y, una vez más, quieren abordar un tema que se debatirá en esta cámara a oscuras”, planteó el demócrata de Nueva York en un discurso en el hemiciclo.

Jeffries argumentó que legislaciones como la recién aprobada han sido históricamente bipartidistas.

“Lo que este paquete de rescisiones nos transmite a nosotros y a quienes representamos, y más importante aún, lo que transmite a Estados Unidos, como acaba de decir el director de la OMB (Oficina de Gerencia y Presupuesto), es que a los republicanos, señor Presidente, no les interesa el bipartidismo ni las soluciones sensatas para encontrar puntos en común basados en la unión entre demócratas y republicanos”, expuso.

Señaló que la legislación no hace nada para atajar el alto costo de la vida en EE.UU. “Los republicanos siguen sin hacer nada al respecto, absolutamente nada, para que la vida sea más asequible para el pueblo estadounidense”, insistió el líder cameral.

“Y esa es una de las muchas razones por las que seguimos oponiéndonos a esta legislación imprudente que usted trae al pleno de la Cámara de Representantes y que perjudica a los estadounidenses comunes, perjudicará a los niños, perjudicará a las familias, perjudicará a los estadounidenses mayores y perjudicará a las personas que los republicanos representan en EE.UU. rural, todo ello mientras socava el liderazgo estadounidense en el mundo”, concluyó Jeffries.

Por su parte, la también demócrata de Nueva York, Nydia Velázquez, cuestionó que los republicanos una vez más intenten quitarle recursos a las familias trabajadoras.

“Este paquete de $9,000 millones de dólares destruye los programas de salud mundiales, recorta la ayuda a los niños que huyen de la guerra y el hambre, y elimina la financiación de la radiodifusión pública de la que dependen las comunidades (especialmente en las zonas rurales y de bajos ingresos) para la educación y las alertas de emergencia”, planteó.

La legisladora resaltó que esos fondos fueron aprobados en el Congreso con apoyo bipartidista meses antes.

“Ahora, el Partido Republicano vuelve a anteponer la lealtad a Donald Trump y Elon Musk a las necesidades de sus propios electores. No están abordando los verdaderos desafíos que enfrentan los estadounidenses; solo están promoviendo más crueldad para las familias trabajadoras y más ayudas para el 1% más rico”, puntualizó por medio de un comunicado.

Sylvia García, demócrata de Texas, también criticó que los republicanos fueran sobre la autoridad del Congreso para recuperar miles de millones de dólares en fondos que ya habían sido aprobados.

“Votaron para erosionar la autoridad única del Congreso para aprobar fondos federales, todo para doblegarse ante el delincuente en la Casa Blanca”, resaltó.

La congresista argumentó que, contrario al argumento de Trump y otros miembros de su Administración, la mayoría de los estadounidenses no ven a USAID como una organización política.

“La ven como la agencia que provee alimentos en el extranjero con el logo de EE. UU. estampado en el costado: palés que mantienen vivas las aldeas, alimentan a niños hambrientos y evitan que niñas sean vendidas como esclavas para pagar las necesidades básicas”, declaró.

En cuanto a NPR o PBS rechazó que la mayor parte de los ciudadanos lo consideren medios “radicales”.

“Ven la estación local donde sus hijos ven Plaza Sésamo y aprenden lecciones importantes sobre la lectura, la empatía y la amabilidad. La misma que también sintonizan para obtener noticias confiables o para saber cómo mantenerse a salvo durante un huracán u otros desastres naturales”, expuso mediante un parte de prensa.

“La grandeza estadounidense no se mide solo por el tamaño de nuestras fuerzas armadas o los elogios a nuestro presidente. Se mide por cómo tratamos a las personas necesitadas, cómo protegemos y educamos a nuestros hijos y cómo defendemos la democracia tanto en casa como en el extranjero. Esta noche, los republicanos corren el riesgo de socavar esa grandeza durante generaciones”, finalizó la representante.

Nancy Pelosi, “Presidenta Emérita”, alertó que los recortes representan una grave amenaza a la seguridad nacional de EE.UU.

“¿Saben lo que hicieron?, abrieron la puerta para que China y Rusia entre a esos países y obtengan victorias geopolíticas financiadas con el dinero que ellos obtuvieron comerciando contra nosotros (hablando de China) y luego nosotros nos marchamos”, dijo la veterana legisladora en un discurso en el pleno.

Añadió que el retiro de fondos tendrá un impacto sanitario global.

“Elogio al presidente (George W.) Bush cuando presentó PEPFAR ( President’s Emergency Plan for AIDS Relief) (PEPFAR). Trabajamos estrechamente con él para financiarlo como apropiadores. Se salvaron 25 millones de vidas”, abundó.

“Pero estamos diciendo que el alivio de la pobreza y la erradicación de enfermedades ya no son… Y ustedes también lo hicieron en los años 90, cuando tomaron el control de la Cámara de Representantes”, añadió.

“Esto es una absoluta vergüenza, una absoluta vergüenza”, catalogó.

