Corrupción policial en Nueva York: ex comisionado demanda a alcalde Adams citando amenaza de muerte

Thomas Donlon, ex agente federal que se desempeñó como comisionado interino de la Policía de Nueva York (NYPD) el otoño pasado, demandó hoy al alcalde Eric Adams y a altos funcionarios actuales y previos del departamento, alegando que operaban una “organización corrupta” que recompensaba a aliados y castigaba a enemigos a costa tanto del público como de los agentes de policía de base.

Esta nueva demanda se asemeja a una similar presentada la semana pasada en contra de Adams por cuatro jefes retirados de NYPD, caso que el alcalde ha comentado que se trata de la “venganza” de la abogada que los representa, Sarena Townsend, a quien calificó como “una ex empleada del Departamento de Correccionales que básicamente me ha estado acosando”.

El nuevo demandante sólo fue comisionado interino poco más de dos meses, entre el 13 de septiembre y el 25 de noviembre de 2024. En su denuncia de 251 páginas presentada hoy ante un tribunal federal de Manhattan, Donlon alega que el ex portavoz principal de NYPD, Tarik Sheppard, amenazó con “matarlo” en el Maratón de Nueva York 2024 tras descubrir que el funcionario había usado indebidamente el sello de su firma para aprobar su propio ascenso. “Te voy a matar”, supuestamente le dijo Sheppard, según la demanda citada por Daily News.

Donlon, de 71 años, fue nombrado comisionado interino en septiembre de 2024 tras la renuncia de Edward Cabán -el único hispano en la historia en ocupar ese cargo- en medio de una investigación federal; y quien además es uno de los demandados por los cuatro ex funcionarios, junto a Adams, al ex jefe de NYPD Jeffrey Maddrey, el ex vicealcalde de Seguridad Pública Phil Banks y al actual jefe NYPD John Chell.

Cuando Donlon exigió que Sheppard enfrentara cargos penales, Adams no hizo nada más que intentar limitar el daño a la imagen pública, según la querella. Donlon afirma que además el entonces jefe Maddrey manipuló su agenda diaria, instaló “espías” en su oficina para vigilar sus actividades y bloqueó los intentos de iniciar investigaciones por mala conducta. Maddrey dimitió posteriormente en diciembre, bajo acusaciones de haber obligado a una subordinada a realizarle actos sexuales a cambio de horas extras. Luego, en enero, su hogar fue allanado por el FBI.

El ex comisionado afirma que Maddrey y Sheppard cambiaron en secreto los nombres de los agentes que él seleccionó para ascenso y los reemplazaron con sus favoritos, alterando los registros para que pareciera que Donlon había dado su aprobación.

También alega que, tras un incendio en un almacén en diciembre de 2022 que destruyó décadas de pruebas y expuso prácticas descuidadas, NYPD prometió elaborar un informe exhaustivo sobre el almacenamiento de pruebas. Sin embargo, Donlon alega que no se elaboró ningún reporte y que cuando él visitó esas instalaciones en Brooklyn a finales de 2024 encontró las mismas prácticas descuidadas. Y que además cuando su esposa Deirdre O’Connor tuvo un pequeño incidente vial, Sheppard filtró los detalles a la prensa para avergonzarlo.

Donlon alega que el alcalde Adams ignoró sus quejas o se puso del lado de Maddrey y sus otros leales. “Esta demanda no es una queja personal; es una declaración contra un sistema corrupto que traiciona al público, silencia la verdad y castiga la integridad”, declaró hoy. “El objetivo es impulsar un cambio real, exigir responsabilidades a los corruptos, engañosos y abusivamente poderosos, y restaurar la voz de cada oficial honorable que ha sido silenciado o a quien se le ha negado la justicia”.

El alcalde no ha emitido comentarios al momento. Su portavoz Kayla Mamelak desestimó las alegaciones de Donlon como “acusaciones infundadas de un ex empleado descontento que, cuando se le dio la oportunidad de dirigir el mejor departamento de policía del mundo, demostró ser ineficaz”.

“Esta demanda no es más que un intento de obtener una compensación a costa del contribuyente después de que el Sr. Donlon fuera legítimamente destituido del cargo de comisionado de policía interino”, añadió Mamelak. “Responderemos ante los tribunales, donde confiamos en que estas afirmaciones absurdas quedarán refutadas”.

Un escándalo más para Adams en año electoral

Desde el año pasado Adams -ex oficial de NYPD- y su entorno han estado salpicados de escándalos, allanamientos y hasta acusaciones federales, con pedidos recurrentes a que renunciara al cargo o fuese destituido por la gobernadora Kathy Hochul. A fines de septiembre se convirtió en el primer alcalde de NYC en ejercicio en ser acusado en una investigación federal. Previamente las casas de cinco altos funcionarios de su gobierno fueron allanadas por autoridades federales.

Phil Banks y Cabán renunciaron el año pasado después de que sus domicilios fueran registrados y sus teléfonos confiscados en investigaciones federales de corrupción. No se les ha imputado ningún delito. También dimitieron en octubre su hermano, el rector escolar David Banks y su pareja, la primera vicealcaldesa Sheena Wright.

Esos casos son independientes de la investigación que resultó en la acusación formal contra el alcalde en septiembre de 2024 por soborno y fraude en la financiación de campañas, y de la cual fue eximido en abril de 2025 por supuesta orden de Donald Trump al Departamento de Justicia (DOJ).

“El tema central son las represalias contra denunciantes”, declaró Townsend, abogada que representa a los cuatro demandantes en el caso presentado la semana pasada. “Se trata de personas que estuvieron en el departamento entre 30 y 40 años y que sabían lo que estaba bien y lo que estaba mal. Lo que Adams y su grupo pretendían era recortar gastos, actuar en contra de las políticas, actuar de forma inconstitucional”.

James Essig, el ex policía de mayor rango del cuarteto demandante y quien se desempeñó como jefe de detectives de NYPD, alega en su reclamo que enero de 2023 notó que Maddrey, un viejo amigo de Adams, intentaba que sus allegados fueran asignados a unidades superiores dentro de la División de la Fuerza de Tarea Criminal. Muchos de sus amigos que conseguían los puestos más altos eran “no cualificados y/o incompetentes”, según la demanda.

“No podemos seguir haciendo esto”, le dijo Essig a Cabán, según la demanda. Pero el entonces comisionado rechazó su denuncia y supuestamente le replicó: “¿Tienes algún problema con esto?”.

Essig alega que Cabán ignoró la denuncia porque él participaba en una práctica similar, al haber “seleccionado cuidadosamente a amigos y compinches” para ascensos discrecionales que eludían los procedimientos oficiales.

Incluso Essig alega, citando información y convicciones, que Cabán incurrió en dicha práctica porque “vendía ascensos” a policías por “hasta $15,000 dólares” cada uno. Según la demanda, Cabán “actualmente está bajo investigación federal por vender ascensos discrecionales”.

En septiembre también se anunció que el funcionario Raymond Martin fue despedido de la alcaldía de Nueva York porque supuestamente usó su cargo para facilitar un contacto “corrupto” entre el dueño de un bar y James Cabán, hermano gemelo del entonces ex comisionado NYPD.

En ese turbio panorama, el ex demócrata Adams -quien también fue republicano- intenta ser reelecto en los comicios del 4 de noviembre, esta vez como candidato independiente. Al momento, las encuestas los colocan en un lejano 4to lugar. Se presume que las personas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.