Turco Mohamed: ‘Hice los méritos para dirigir a la Selección Mexicana

El director técnico de los Diablos Rojos del Toluca, Antonio ‘Turco’ Mohamed, se ha convertido en uno de los entrenadores más importantes de toda la Liga MX gracias a la gran cantidad de éxitos que ha alcanzado dentro del balompié azteca y una muestra de esto fue la reciente conquista del torneo Clausura 2025 de la Liga MX; con esto no solo levantó el trofeo, sino que también acabó con la hegemonía de las Águilas del Club América.

Este hecho le permitió aparecer en la lista de candidatos para tomar el mando de la selección mexicana tras convertirse en uno de los pocos entrenadores que ha ganado un total de cuatro títulos de campeón con cuatro equipos distintos en suelo mexicano; aunque terminaron eligiendo a Javier Aguirre para el cargo con el objetivo de llegar lo mejor posible para el Mundial de 2026 de la FIFA.

En declaraciones ofrecidas para TV Azteca Deportes el estratega sostuvo que le resultó sorpresivo no haber sido tomado en cuenta para dirigir en algún momento a la selección mexicana a pesar de tener todos los méritos necesarios para poder estar al mando del banquillo azteca y así poder mejorar su rendimiento interno para poder brillar cada vez que salten al terreno de juego.

“Yo hice los méritos para tenerlo (ser DT de la Selección Mexicana) y llamaron a muchos otros que ni siquiera tenían méritos. En su momento si me seducía (dirigir a la Selección Mexicana)”, expresó el estratega en sus declaraciones.

Asimismo el Turco Mohamed sostuvo que es fundamental que el entrenador que llegue a la selección mexicana sea del mismo país o que conozca muy bien todo el balompié azteca para que pueda realizar un buen trabajo con cada uno de los jugadores; sostuvo que él tiene todo lo necesario para estar en ese cargo algún día por todos los años que tiene viviendo en México.

Antonio Mohamed quiere ser triunfando con el Toluca. Crédito: Imago7

“En una selección tiene que haber muchos sentimientos, conocer las raíces. El que dirige a la selección lo sueltas en Viaducto y no sabe cual es Isabel la Católica o si se va a la derecha llega a Tepito, vos tiene que conocer, ser mexicano para poder dirigir”, dijo.

“Sven Goran-Eriksson, creo que lo llevan en helicóptero hasta el CAR… no conocen. Yo estoy acá desde los 23 años en México. Imagínate si conozco, mi primer apartamento fue en la colonia Del Valle, por el metro Zapata. Eso no significa que tengo más derecho que otros para dirigir a la Selección. A lo que quiero llegar es que el sentimiento de haberte criado en un país y conocer los jugadores, que no son igual que los argentinos o brasileños, el mexicano es especial, lo tienen que conocer”, agregó.

Para finalizar, el entrenador del Toluca resaltó que es muy complicado poder dirigir a la selección de México debido a las altas exigencias que siempre se le presentan y tomó como ejemplo al propio Javier Aguirre y su toma de riendas del combinado nacional.

“Lo mejor que le puede pasar a un técnico es agarrar en el último año a la Selección Mexicana, porque los 3 años anteriores son un desgaste terrible, llegas enojado con la prensa, con todo el mundo, con todos, muy desgastado. Lo mejor es agarrar los últimos 8 meses y elegir a los jugadores y armar un equipo para jugar”, concluyó el Turco Mohamed.

