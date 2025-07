Daniella Navarro desafía estereotipos: aceptación y amor propio en su camino

La actriz Daniella Navarro, después de su escandalosa participación en “La casa de los famosos 2”, ahora se encuentra triunfando en la nueva telenovela de Telemundo. Sin embargo, esta vez la venezolana se sinceró debido a la gran cantidad de críticas que recibe por su aspecto físico, ya que algunos, al saber que trabaja en la televisión, consideran que debería tener un cuerpo perfecto. Por ello, muchos, a través de la pantalla de un celular, la han juzgado sin cesar.

Navarro aceptó que tiene estrías, así como otras cosas, y que tanto hombres como mujeres también tienen, y no le da pena mostrarse tal cual como es, debido a que no lo ve como un defecto. Más allá de lo que puedan ver a través de una pantalla de televisión, no le quita lo humano que pueda ser. Además, envió un mensaje de empoderamiento hacia otras mujeres que también tienen celulitis y deben aceptarlas porque forman parte de su cuerpo, y es un proceso que cada mujer debería llevar a cabo.

“Si tengo celulitis, si tengo estrías, es un cuerpo como cualquier otro, estoy flácida, estoy panzona, pero saben algo: sigo siendo grandiosa y tú que me lees también eres imperfectamente perfecta. Las amo, ámense tanto, tanto que nadie las haga dudar y corran cuando tenga que hacerlo”, explicó a través de una foto compartida en las redes sociales.

La actriz Daniella Navarro se sinceró con aquellos que la critican por su apariencia física. | Instagram: @daniellanavarros. Crédito: Cortesía

Explicó que durante un tiempo no cuidó de su cuerpo ni le dio la atención que ella consideraba necesaria, pero cree que ya es hora de ponerse al día con su cuidado físico para su bienestar, no solo en apariencia, sino también mentalmente. Razón por la cual le pidió a sus seguidores en las redes sociales que le den un aproximado de 21 días para que vean los cambios.

“Es la época que más me descuidé, o mejor dicho, me relajé… y llegó el momento de retomar, por mi salud… cuidarme no es solo por el reflejo físico, sino interno… si un día lo logré, pues lo complicado pasó. Fácil no es; yo, que he entrenado, siempre me cuesta el arranque, pero decido poner de mi parte. Primera vez en mi vida que me subo tanto de peso y, aun así, soy una mamita”, detalló.

La actriz siempre ha tenido la particularidad de mostrarse tal cual es, sin filtros ni mentiras. Por eso, esta vez hizo un llamado a aquellos que se mantienen atentos a su contenido, para que comprendan que el proceso de aceptación es lo primero, ya que considera que, cuando se está frente a la persona correcta, ellos los van a amar con cada una de esas imperfecciones que los acompañan.

