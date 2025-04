Daniella Navarro defiende su relación ante las críticas por la edad

Daniella Navarro, a mediados del mes de diciembre, se casó con el piloto Jorge Campillo, de 60 años. La venezolana, en diversas oportunidades, ha mencionado que él se trata de un amor del pasado que no fue hasta entonces que se pudo dar de la mejor manera.

A través de su perfil de Instagram, la actriz compartió una dinámica de preguntas y respuestas. Al mismo tiempo, fueron muchos los usuarios que le consultaron sobre su vida sentimental con el piloto colombiano, pero no le cayó de la mejor manera, ya que varios de ellos se refirieron de forma despectiva a la edad de su compañero sentimental.

“Primero que nada no me casé con alguien viejo, me casé con un hombre espectacular, un papacito. Segundo, me casé con alguien que amo, que me ama, que me cuida, que me protege, que me consiente, que me malcría, que ama a mi hija, que ama a mi familia, un caballero, un hombre en todo el sentido de la palabra. Tengo un hombre maravilloso a mi lado que tiene muchísimas más cualidades que la estupidez que estás preguntando”, comenzó respondiendo.

“Me casé con un hombre mayor porque es un hombre maravilloso, espectacular, porque estoy enamorada de él desde hace 13 años y porque mi hombre mayor hace lo que tus 20 maridos anteriores no han hecho por ti en toda tu vida. A mí me gusta un hombre de verdad con pantalones porque me imagino que tú nunca vas a tener un hombre como el mío de espectacular porque si haces preguntas como esta”, le dijo a una usuaria de la misma plataforma digital.

Sin embargo, Daniella destacó que la edad no influye en el estilo de vida que tienen, ya que forman un excelente equipo a pesar de la gran cantidad de comentarios negativos que puedan recibir en las redes sociales. Por ello, la venezolana no fue sutil al responder a aquellos que la critican sin que ella los perjudique.

“Mi esposo y yo somos compañeros, somos socios, mejores amigos, somos cómplices, construimos diariamente, trabajamos diariamente para construir cosas maravillosas. No ha sido fácil como cualquier otra relación, pero yo creo que cuando pasas ciertos procesos tus bases son más sólidas“, agregó Navarro.

