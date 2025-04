Daniella Navarro responde a los rumores de Nacho Casano y Samira Jalil

La actriz Daniella Navarro realizó una dinámica de preguntas y respuestas a través de su perfil en la red social de la camarita, espacio donde aclaró diversos aspectos sobre su vida amorosa con su esposo colombiano Jorge Campillo. Sin embargo, no fue lo único, pues le preguntaron por su ex Nacho Casano, quien aparentemente sostendría una relación con Samira Jalil, tras ser captados besándose en uno de los pasillos de Telemundo.

“Esta pregunta no me compete a mí responderla, si ustedes quieren saber si Nacho y Samira son pareja pregúntenle a ellos. Yo, como una de las mejores amigas del señor Casano, apruebo o no apruebo y si no aprobara igual tengo que aprobar porque uno a los amigos los apoya”, comenzó respondiendo en Instagram.

Navarro, en diversas ocasiones, ha manifestado que tiene una buena amistad con el exparticipante de ‘La Casa de los Famosos All Stars’, quien además es su expareja sentimental tras un vínculo que nació entre ellos durante la segunda temporada del mencionado reality show. Sin embargo, algunos internautas consideraron apropiado preguntarle si realmente Casano y Jalil son algo más que aún no han confirmado públicamente.

“Si mi amigo es feliz, pues yo apoyo ¿Que tengo otras inclinaciones para él? Puede ser, pero mientras tus amigos sean felices con la gente que sea, pues yo voy a estar ahí. Nacho sabe que yo estoy para él con sus aciertos y desaciertos. Si es Samira, pues venga cuñada, si es otra también bienvenida, siempre y cuando me lo quieran mucho, me le tengan paciencia, y cualquier cosa les doy consejitos porque si hay alguien que lo conoce soy yo”, agregó.

La actriz de origen venezolano manifestó que el amor que alguna vez existió logró convertirse en algo más, dejando las cosas a un lado y siguiendo adelante, respetándose, queriéndose y apoyándose, pese a que no son pareja desde hace mucho tiempo.

“Nacho y yo somos amigos, nos queremos muchísimo, nos tenemos una gran confianza, pero nuestro amor de relación se transformó de amistad. Afortunadamente, nosotros tenemos la madurez para entender que no funcionamos como pareja, pero como amigos somos partners y eso mi esposo lo respeta“, dijo.

