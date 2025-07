Dulce María revela cómo ser mamá transformó su vida por completo

Dulce María estuvo como invitada en el pódcast “Mejor Q’ ayer” de Luis Ernesto Franco, un espacio de entretenimiento en el que aprovechó para sincerarse sobre cómo ha sido esta etapa asumiendo el rol de la maternidad, dado que su pequeña está a punto de cumplir 5 años en pocos meses. Por ello, destacó cómo la ha impactado y todo lo que ha tenido que cambiar desde que la niña llegó a su vida.

“El hecho de regresar a grabar y saber que ya no solo estaba en riesgo yo, sino la vida que traía dentro de mí, como que te sale un instinto territorial (animal). Me cambió la vida por completo en todo. Todas mis prioridades cambiaron; desde, me pasó incluso de dejar gente, poner altos con algunas amistades, con gente de trabajo, managers, cosas así, cambió todo, porque yo decía: ‘No hay nada más importante en este momento que mi hija'”, agregó.

La actriz y cantante Dulce María destacó que no todo ha sido color de rosa, ya que también se han presentado ciertas situaciones complejas que ha tenido que asumir, debido a que su hija todavía es muy pequeña. En ocasiones es un tanto intranquila y siente que debe protegerla más para que su vida no corra ningún peligro. Por ello, dijo todo lo que implica no solo ser mamá, sino también cumplir otros roles que van más allá de lo profesional y del hogar.

“Han pasado muchas cosas lindas y, al mismo tiempo, un reto enorme, porque todo se vuelve más retador, porque no tengo mente, porque todavía está muy chiquita. Todo el tiempo está haciendo mil cosas y arriesgándose; es muy demandante todavía y me cuesta trabajo, encontrar el equilibrio entre todas las cosas que tienes que ser: mamá, mujer, esposa, profesionista”, le contó a Luis Ernesto.

La mexicana explicó que, desde el momento en que se enteró de que tenía un bebé en su vientre, las cosas para ella cambiaron de una manera radical, ya que entendió que no debía pensar solamente en ella, sino también en la persona que estaba a punto de llegar al mundo. Pero, antes de finalizar, aprovechó para destacar lo rápido que pasa el tiempo y lo grande que está su hija, cuando siente que fue ayer cuando nació.

“Sigo en ese proceso, buscando ese equilibrio, pero desde que me embaracé, las prioridades cambian y de pronto a veces tengo que decir que no a cosas que en otro momento hubiera dicho que sí. Pero sé que el tiempo pasa demasiado rápido y crecen demasiado rápido, y eso no va a volver“, mencionó.

Sigue leyendo:

· Dulce María usa la sangre para hacer un importante llamado

· Anahí organiza fiesta de cumpleaños de Dulce María con otras integrantes de “Rebelde”

· Dulce María contó la fobia que casi no la deja hacer la gira de RBD