Drake Bell asegura que actores de Nickelodeon no reciben regalías

El actor y cantante Drake Bell se quejó que ninguna de las exestrellas de Nickelodeon reciben regalías por su participación en las series más exitosas del canal infantil.

Drake, quien protagonizó la popular serie ‘Drake & Josh’, habló sobre este tema durante un episodio de “The Unplanned Podcast” el 2 de julio. El artista aseguró que es una mentira de que las personas que trabajan en televisión son millonarios.

“Es como, ya sabes, ‘Ah, hiciste un anuncio de Folgers Coffee. Debes vivir en una mansión en Hollywood. Te vi en la tele. Eres rico’”, dijo el artista en la conversación.

Según explicó, esta creencia de que los artistas de televisión son millonarios no es cierto debido a que muchas de las estrellas de Nickelodeon no cobran regalías tras participar en exitosos programas de la cadena.

“Eso está muy lejos de ser cierto. Y sobre todo, lo cual es una lástima para la mayoría de nosotros en Nickelodeon, no recibimos regalías por nuestros programas”, dijo Bell.

Drake Bell, quien actualmente desarrolla su carrera en la música, criticó que a pesar del éxito que tiene la serie ‘Drake & Josh’ , sus actores no reciben regalías.

“Hay tres canales haciendo maratones de ‘Drake & Josh’. Netflix lo acaba de comprar, está entre los 10 mejores de Netflix, y tengo que averiguar cómo pagar la renta este mes. Y un pez gordo con un puro está sentado en la cima de Viacom, diciendo… ¿Cómo se llama? Es como drogarse con trabajo infantil.

Bell reveló que casi todos en la cadena solo reciben un pago único por su trabajo, por lo que no reciben beneficios por la reproducción del contenido a lo largo de los años.

El artista se refirió a las dificultades para acceder a la sindicación si no llegan a los 100 episodios en una producción televisiva.

“Quieres entrar en la sindicación. Quieres llegar a los 100 episodios para poder acceder a la sindicación, y luego quieres entrar en la sindicación porque así obtienes tu dinero residual, ahí es donde ganas dinero”, dijo Bell a los presentadores del podcast Abby y Matt Howard.

El actor puso como ejemplo series como ‘Friends’ cuyo elenco continúa cobrando por concepto de regalías décadas después del estreno de la serie. “Por ejemplo, el elenco de ‘Friends’ en su apogeo ganaba un millón de dólares por episodio. Si haces 13 episodios ese año, ganas 13 millones de dólares. Si haces 20 episodios ese año, ganas 20 millones de dólares, ¿verdad?”.

Drake Bell no tuvo un paso sencillo por la televisión como estrella infantil en Nickelodeon. Bell fue una de las víctimas de abuso en Nickelodeon, una situación que se reflejó en la docuserie “Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV” . El actor denunció también haber sido agredido sexualmente por el entrenador de actuación Brian Peck

