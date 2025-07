Hijo de Biden llama “malditos dictadores” a Trump y a Bukele

Hunter Biden, hijo del expresidente Joe Biden, calificó al presidente Donald Trump y al mandatario de El Salvador, Nayib Bukele, de “malditos dictadores matones”, en una entrevista en la que condenó el acuerdo entre ambos gobiernos para enviar migrantes deportados a una cárcel de máxima seguridad.

“Estos tipos creen que debemos huir de todos los valores para poder liderar. Yo digo que se jodan. ¿Cómo vamos a sacar a esa gente del maldito El Salvador?”, dijo Hunter Biden en una entrevista publicada este lunes. “Es un crimen de mierda lo que están haciendo. Es un maldito dictador matón”.

Consultado por el youtuber Andrew Callaghan sobre si sus palabras también se referían a Trump, Hunter no dudó: “Ambos”.

Además, el hijo del exmandatario aseguró que si él fuera elegido presidente de Estados Unidos “dentro de dos, cuatro o tres años”, llamaría “al maldito presidente de El Salvador y le diría: ‘O los envías de vuelta o voy a invadir el país'”.

Hunter Biden defendió con vehemencia a los migrantes indocumentados y acusó a Trump de haber convencido a los estadounidenses de que “todos ellos son criminales”.

“¿Cómo creen que limpian su habitación de hotel? ¿Cómo creen que tienen comida en su maldita mesa?”, dijo, denunciando lo que calificó como hipocresía y falta de unidad moral.

Ataque a los demócratas

La entrevista sirvió además para que Hunter defendiera el legado político de su padre y criticara a quienes dentro del Partido Demócrata lo empujaron a renunciar tras su mal desempeño en el debate presidencial de 2024.

“¿Qué derecho tienes a pisotear a un hombre que ha dedicado 52 años de su vida al servicio de este país?”, reprochó, mencionando a figuras como Nancy Pelosi, Alexandria Ocasio-Cortez y el actor George Clooney.

“Que le jodan a él y a todos los que lo rodean. No tengo por qué ser tan amable”, dijo sobre Clooney. “Estoy de acuerdo con Quentin Tarantino. El maldito George Clooney no es un maldito actor. Es como… No sé qué es. Es una marca”.

Hunter también ofreció su versión sobre el debate que marcó el declive político de su padre: sugirió que Joe Biden estaba agotado tras viajes internacionales y bajo los efectos de Ambien, un fármaco para dormir.

“Le das Ambien para que pueda dormir. Sube al escenario y parece un ciervo deslumbrado”, afirmó.

