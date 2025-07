Mario Barrios revela quién pega más fuerte entre Manny Pacquiao y Gervonta Davis

A sus 46 años y tras cuatro años de retiro, Manny Pacquiao volvió al ring con la energía de sus mejores días, desafiando al campeón welter del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Mario Barrios.

El combate terminó en empate mayoritario a favor de Barrios para poder mantener el cinturón de campeón y además le permitió la oportunidad de poder enfrentarse contra uno de los pugilistas más importantes en la historia moderna de este deporte; asimismo le permitió conocer las cualidades y probar la fuerza de esta leyenda viviente.

De acuerdo con la información suministrada por CompuBox, Pacquiao logró conectar 81 golpes de poder durante la pelea, demostrando que su pegada sigue siendo una amenaza real.

Tras el enfrentamiento, Barrios no dudó en reflexionar sobre la potencia de los golpes que recibió, comparándola con la de otro nombre de peso que enfrentó en el pasado como lo fue Gervonta Davis.

“Pacquiao definitivamente puede pegar, Tank definitivamente puede pegar, sabes, es una de las pocas peleas en las que fui a la lona”, expresó el campeón durante una entrevista ofrecida para FightHubTV.

Mario Barrios y Manny Pacquiao. Crédito: John Locher | AP

“Pero sí, sabes, el viejo es fuerte como el demonio. (Su poder) no me sorprendió, pero es fuerte como el demonio, hubo algunos golpes desde diferentes ángulos que no quieres que te conecten”, agregó el peleador al mostrar el respeto que tiene por estas figuras.

La comparación no es menor debido a que en 2021, cuando aún ostentaba el título superligero de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), Barrios se midió ante Gervonta “Tank” Davis en el State Farm Arena de Atlanta.

En aquel entonces, Davis debutaba en las 140 libras y llegaba como favorito, impulsado por su historial de nocauts y por el respaldo de Floyd Mayweather, quien estuvo en su esquina. Barrios, con mayor estatura y alcance, intentó imponer condiciones, pero Davis ajustó su plan y lo derribó en dos ocasiones antes de finalizar la pelea por nocaut técnico en el undécimo asalto.

Cuatro años después, Barrios se encontró del otro lado del espectro: esta vez él era el campeón consolidado, con una victoria importante sobre Yordenis Ugas (el mismo que había vencido a Pacquiao en su última aparición en 2021), y contaba con la ventaja de la juventud y el físico ante un Pacquiao que volvía al ring tras una larga ausencia.

A pesar de toda la diferencia de edad, la experiencia y rapidez del filipino le permitieron poder demostrar todo de lo que está hecho para poder brillar en algunos momentos de la pelea, forzando a Barrios a sacar lo mejor de sí en los rounds finales para asegurar un empate que, aunque no fue una victoria, sí le permitió mantener su campeonato.

