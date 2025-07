Piloto realizó “maniobra agresiva” para evitar colisionar con otro avión

El piloto de la aerolínea SkyWest que estaba a punto de aterrizar en Dakota del Norte, tuvo que realizar una “maniobra agresiva” para evitar chocar con un avión militar, el pasado viernes 18 de julio.

La torre de control del tráfico aéreo autorizó al vuelo 3788 de SkyWest para aterriza en el aeropuerto de Minot, procedente de Minneapolis. Cuando el avión estaba por acercarse al aeropuerto, el piloto “realizó una maniobra de aproximación frustrada cuando otra aeronave se hizo visible en su trayectoria de vuelo”, según un comunicado de SkyWest, informó NBC News.

B-12 realizaba un sobrevuelo

The Washington Post publicó que el piloto realizó la maniobra porque identificó el avión como un bombardero B-52. Los funcionarios de la Fuerza Aérea dijeron que un enorme bombardero B-52 estaba realizando un sobrevuelo en la Feria Estatal de Dakota del Norte, que tuvo lugar en Minot.

“Disculpen la maniobra agresiva. Me tomó por sorpresa”, dijo el piloto en un video que obtuvo la cadena NBC News. “Esto no es nada normal. No sé por qué no nos avisaron”, añadió.

La FAA dijo que está “recopilando información” sobre el incidente.

Están investigando el incidente

La Fuerza Aérea declaró en un comunicado publicado por The Washington Post, “estamos al tanto de los informes recientes sobre aeronaves comerciales y de la Fuerza Aérea que operan en el espacio aéreo alrededor del Aeropuerto Internacional de Minot. Actualmente estamos investigando el asunto”.

Hace seis meses un helicóptero militar Black Hawk chocó con un avión de pasajeros cerca del Aeropuerto Nacional Reagan en Washington D.C., en el accidente murieron a 67 personas.

