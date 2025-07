Uruguay se postuló como sede de la “Finalissima” 2026 entre Argentina y España

Luego de varios idas y vueltas, finalmente se disputará la “Finalissima” entre las selecciones de Argentina y España en el próximo calendario.

La Albiceleste y la Roja se medirán por el título internacional entre el 17 y 25 de marzo de 2026 y solamente resta saber la sede. En las últimas horas, un país sudamericano alzó la voz para recibir al encuentro.

Si bien se barajan sedes como Qatar y Arabia Saudita, la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) trabaja para que el Estadio Centenario de Montevideo pueda recibir la final entre los campeones de la Copa América 2024 y la Eurocopa 2024.

Petición en Uruguay

La idea desde Uruguay es que la Finalissima sea el último partido que se dispute en el mítico estadio de la capital antes de que comiencen las obras de refacción de cara al Mundial 2030, certamen que iniciará justamente en esa cancha para conmemorar los cien años de la primera Copa del Mundo.

Si bien no hubo confirmación oficial, las autoridades uruguayas comenzaron la logística para garantizar que la Finalissima cumpla con los requerimientos internacionales y se designe el Centenario como sede.

Según se conoció, ya hubo un acuerdo entre Claudio Chiqui Tapia y Rafael Louzán (presidentes de AFA y RFEF, respectivamente) para que el partido se lleve a cabo la tercera semana de marzo del 2026, a pocos meses del Mundial.

La reunión se llevó a cabo en el encuentro por el 75° Congreso de la FIFA celebrado en Asunción en mayo, el puntapié inicial a las charlas que terminaron llegando a buen puerto en las últimas horas.

Qué expresaron los entrenadores

“Con Argentina tenemos pendiente disputar la llamada Finalissima que enfrenta a los campeones de la Eurocopa y de la Copa América, pero aún no hay fecha. Disputar ese partido también nos hace una especial ilusión”, expresó el entrenador de España, Luis de la Fuente, meses atrás.

El entrenador argentino, que fue alumno del estratega español en la escuela de entrenadores de la Real Federación Española de Fútbol, en su momento no se mostró muy optimista de que se juegue el encuentro: “En principio no sé si se va a jugar. El año que viene seguramente sea difícil por lo que me han comentado a través de las fechas, sobre todo las de España, que tiene clasificación al Mundial hasta noviembre. No lo veo factible el año que viene”.

