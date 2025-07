Venus Williams vuelve al tenis pero cree que sería perfecto si lo hiciera con su hermana Serena

Una de las históricas del tenis, Venus Williams, está lista para regresar a la disciplina a los 45 años para participar en el torneo de Washington, aunque dijo que su retorno sería perfecto si pudiera hacerlo junto a su hermana Serena Williams, quien se retiró en 2022.

16 meses después de lesiones e inactividad física, Venus recibió la invitación a la competencia y se enfrentará en primera fase a la también estadounidense Peyton Stearns.

En rueda de prensa antes del duelo ante Stearns, Venus explicó su relación con su hermana, de quien dijo que nunca quiso verla fuera de las pistas, tomándole tiempo incluso para aceptar su decisión.

“No hago esas preguntas, no le pregunto eso (si Serena va a regresar). Soy su mejor fan. Nunca quise que se retirara. Sabía que lo haría, y me tomó tiempo aceptarlo. No sé qué va a hacer. No hago esas preguntas. Siempre jugamos al tenis, porque es lo que somos, siempre estamos golpeando la pelota. Es un gran ejercicio de cardio”, prosiguió.”, dijo Venus Williams en rueda de prensa en Washington.

“Siempre lo digo a mi equipo, lo único que lo haría mejor sería si ella estuviera aquí, como siempre lo hicimos, así que claro que la echo de menos. Pero si regresa, estoy segura de que se los hará saber”, dijo al respecto.

Serena Williams publicó recientemente un video en el que aparecía jugando al tenis.

Venus consideró que quizás lo hizo tras verla lista para regresar a competir en el circuito WTA.

“De momento estoy aquí, y quién sabe, quizás haya para más. No muestro mis cartas, de momento estoy enfocada en este torneo. No he jugado en un año, no hay duda de que pueda jugar al tenis, pero obviamente volver a jugar partidos requiere tiempo para recuperar ritmo“, señaló.

“Siento que voy a jugar bien, sigo siendo la misma jugadora. Golpeo fuerte, esa es mi marca personal”, agregó.

En estos 16 meses sin jugar, Venus se dedicó a sus intereses fuera de la pista y admitió que no ha tenido tiempo para echar de menos su deporte.

Eso sí, su reciente visita a Wimbledon le recordó sus grandes momentos pasados.

“Cuando fui a Wimbledon este año, estuve ahí por un día y fue muy bonito e ilusionante. Me acordé de todos los momentos que he vivido y la adrenalina, todas esas cosas. Es diversión pura, la diversión del desafío, superar retos, tus rivales, las condiciones, a ti misma”, dijo.

