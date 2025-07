Argentino Juan Martín Del Potro vuelve a las canchas en el US Open Fan Week 2025

Tras su partido de despedida ante el serbio Novak Djokovic en diciembre del año pasado en el Estadio Mary Terán de Weiss del Parque Roca en Argentina, Juan Martín Del Potro vuelve a ensillar sus raquetas para presentarse una vez más dentro de una cancha.

El tandilense Juan Martín Del Potro, que fue número tres del escalafón mundial y consiguió veintidós títulos profesionales, entre los que se destacan el Abierto de los Estados Unidos en 2009, la Copa Davis en 2016, y las medallas de plata en los Juegos Olímpicos de Río 2016 y de bronce en Londres 2012, se volverá a vestir de tenista tras haberse retirado del tour en 2022 debido a una lesión crónica en su rodilla derecha.

La organización del US Open 2025 anunció que Delpo será uno de los invitados para ser parte del Starts of the Open. El albiceleste ya fue parte de esta exhibición en la temporada pasada, junto a Gabriela Sabatini vencieron al local Andy Roddick y a la danesa Caroline Wozniacki.

Grandes figuras junto a Del Potro

Del Potro estará en Flushing Meadows el jueves 21 de agosto junto a grandes figuras como los locales Coco Gauff, Venus Williams, Andre Agassi, Andy Roddick, John McEnroe y el brasileño Joao Fonseca entre otras grandes estrellas que aún no fueron anunciadas.

Las entradas ya se encuentran a la venta y tienen un costo de 32 a 140 dólares. Una parte de lo recaudado con las entradas se destinará a la Fundación de la Asociación Tenis de los Estados Unidos, la organización benéfica nacional de la USTA, que ofrece programas de tenis y educativos a comunidades de bajos recursos.

Durante esa semana, el público tendrá la oportunidad de disfrutar de los partidos de clasificación y de los entrenamientos de los jugadores que formarán parte del cuadro principal. El Abierto se disputará del 24 de agosto al 7 de septiembre. Además, se llevará a cabo el Campeonato Abierto de Estados Unidos de Dobles Mixtos.

Fin de semana del US Open

Esta competición se celebrará durante la Semana de la Afición del Abierto de Estados Unidos, el martes 19 y el miércoles 20 de agosto, en el Centro Nacional de Tenis Billie Jean King de la USTA, con un millón de dólares en premios para el equipo ganador.

Hasta el momento fueron confirmadas las siguientes duplas: Emma Navarro y Jannik Sinner. Zheng Qinwen y Jack Draper. Jessica Pegula y Tommy Paul. Jazmín Paolini y Lorenzo Musetti. Elena Rybakina y Taylor Fritz. Mirra Andreeva y Daniil Medvedev. Madison Keys y Frances Tiafoe. Aryna Sabalenka y Grigor Dimitrov. Iga Swiatek y Casper Ruud. Paula Badosa y Stefanos Tsitsipas. Emma Raducanu y Carlos Alcaraz. Belinda Bencic y Alexander Zverev. Olga Danilovic y Novak Djokovic. Taylor Townsend y Ben Shelton. Sara Errani y Andrea Vavassori. Naomi Osaka y Nick Kyrgios.

Del Potro, en la antesala a su presentación en el Starts of the Open, jugará el sábado 19 de julio una exhibición con el extenista local Nicolás Lapentti en el Guayaquil Tenis Club (Sede Anexo). El trofeo que estará en disputa es el Guayaquil Capital Americana del Deporte 2026. Además, se espera por la presencia del extenista brasileño Gustavo Kuerten.

